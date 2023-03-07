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В Орше заработало современное швейное производство под собственным брендом
В Орше открылось современное швейное производство. Создано оно было по поручению Президента Александра Лукашенко. В июне 2021-го во время рабочей поездки в Оршанский район глава государства посетил фабрику художественных изделий. Предприятие не соответствовало современным требованиям, а потому и работало с убытками. Решением лидера фабрику передали под руководство Оршанского льнокомбината. За полтора года новый собственник за счет собственных средств провел капитальный ремонт здания и организовал на площадях пошив льняной одежды под собственным брендом. Ольга Масловская оценила перспективы.
Высокая культура производства, современные машины и трудолюбивые руки. Лишь в таких условиях рождается настоящая мода. Новая фабрика по пошиву льняной одежды работает всего месяц. Сорочки, брюки, платья, юбки - в работе летний ассортимент.
Светлана Машарская, ведущий технолог швейной фабрики № 2 РУПТП "Оршанский льнокомбинат": От зарождения до новой модели может доходить до полугода. Нужно четко понимать, что нужно на рынке, что будет востребовано. Ведь работать надо на потребителя, а не на склад.
В массовый пошив идут не все модели - дизайнерские задумки проходят через экспериментальный цех. Раскрой делают точные машины - лучшие в своей линейке. Потом за дело берутся швеи. Сейчас на фабрике их полсотни.
Дать производству второе дыхание - поручение Президента
Еще недавно у этих стен была другая жизнь. Здесь размещалась Оршанская фабрика художественных изделий. Основанное более восьми десятилетий назад, производство "забуксовало" в прошлом. Чтобы сохранить коллектив и рационально распорядиться площадями, глава государства принял решение о передаче здания новому собственнику - Оршанскому льнокомбинату. Тем более, лен - это тоже про красоту и традиции белорусов.
В ведение льнокомбината здание бывшей фабрики художественных изделий перешло летом 2021-го. Вспоминают: помещения были в плачевном состоянии. Поэтому решились на глобальную переделку. Прежде чем поставить современное швейное оборудование, здесь год трудились строители.
Здание фабрики модернизировали в кратчайшие сроки
Система микроклимата, водоподготовки, новые очистные сооружения, мощные электрические сети - для бесперебойной работы энергоемкого оборудования. Гардероб, душевые, комната приема пищи. Здесь все так, как того требует время. В проект вложили более 6 млн рублей инвестиций.
Андрей Лукашев, директор швейной фабрики № 2 РУПТП "Оршанский льнокомбинат":
Проект уникальный. Установлено 147 единиц технологического оборудования, из них 80 из них - новые машины. Ежемесячный объем производства пока планируется 6,5 тысячи единиц.
Вера Логинова, швея швейной фабрики № 2 РУПТП "Оршанский льнокомбинат", рассказывает, что работать светло, комфортно - все, что надо швеям. Вера Логинова на Оршанском льнокомбинате трудится 18 лет.
Рядом с опытными швеями - молодежь. Учащиеся профильного колледжа проходят производственную практику на одной из лучших фабрик Беларуси, да чего уж там - Европы!
Алина Ципилева, учащаяся Оршанского государственного колледжа текстильщиков имени Г.В. Семенова: Пошла на швею, потому что нравится работать руками. Сейчас очень трудно найти качественную швею. Я не исключаю тот факт, что приду сюда работать.
Специализация фабрики - создание одежды изо льна под собственной торговой маркой. Белорусам она знакома. Время осваивать российский рынок, тем более что объемы пошива модных силуэтов с открытием новой фабрики вырастут.
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