В Орше заработало современное швейное производство под собственным брендом

В Орше открылось современное швейное производство. Создано оно было по поручению Президента Александра Лукашенко. В июне 2021-го во время рабочей поездки в Оршанский район глава государства посетил фабрику художественных изделий. Предприятие не соответствовало современным требованиям, а потому и работало с убытками. Решением лидера фабрику передали под руководство Оршанского льнокомбината. За полтора года новый собственник за счет собственных средств провел капитальный ремонт здания и организовал на площадях пошив льняной одежды под собственным брендом. Ольга Масловская оценила перспективы.

Высокая культура производства, современные машины и трудолюбивые руки. Лишь в таких условиях рождается настоящая мода. Новая фабрика по пошиву льняной одежды работает всего месяц. Сорочки, брюки, платья, юбки - в работе летний ассортимент.







Светлана Машарская, ведущий технолог швейной фабрики № 2 РУПТП "Оршанский льнокомбинат": От зарождения до новой модели может доходить до полугода. Нужно четко понимать, что нужно на рынке, что будет востребовано. Ведь работать надо на потребителя, а не на склад.

В массовый пошив идут не все модели - дизайнерские задумки проходят через экспериментальный цех. Раскрой делают точные машины - лучшие в своей линейке. Потом за дело берутся швеи. Сейчас на фабрике их полсотни.



Дать производству второе дыхание - поручение Президента

Еще недавно у этих стен была другая жизнь. Здесь размещалась Оршанская фабрика художественных изделий. Основанное более восьми десятилетий назад, производство "забуксовало" в прошлом. Чтобы сохранить коллектив и рационально распорядиться площадями, глава государства принял решение о передаче здания новому собственнику - Оршанскому льнокомбинату. Тем более, лен - это тоже про красоту и традиции белорусов.

В ведение льнокомбината здание бывшей фабрики художественных изделий перешло летом 2021-го. Вспоминают: помещения были в плачевном состоянии. Поэтому решились на глобальную переделку. Прежде чем поставить современное швейное оборудование, здесь год трудились строители.

Здание фабрики модернизировали в кратчайшие сроки

Система микроклимата, водоподготовки, новые очистные сооружения, мощные электрические сети - для бесперебойной работы энергоемкого оборудования. Гардероб, душевые, комната приема пищи. Здесь все так, как того требует время. В проект вложили более 6 млн рублей инвестиций.







Андрей Лукашев, директор швейной фабрики № 2 РУПТП "Оршанский льнокомбинат":

Проект уникальный. Установлено 147 единиц технологического оборудования, из них 80 из них - новые машины. Ежемесячный объем производства пока планируется 6,5 тысячи единиц.

Вера Логинова, швея швейной фабрики № 2 РУПТП "Оршанский льнокомбинат", рассказывает, что работать светло, комфортно - все, что надо швеям. Вера Логинова на Оршанском льнокомбинате трудится 18 лет.





Рядом с опытными швеями - молодежь. Учащиеся профильного колледжа проходят производственную практику на одной из лучших фабрик Беларуси, да чего уж там - Европы!



