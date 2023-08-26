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"В открытом доступе": эволюция кукурузы от диковинки до стратегической культуры - как это было

Сегодня кукуруза имеет стратегическое значение. Хотя несколько десятилетий назад она на белорусских землях была в диковинку. От экспериментальных наделов до гигантских полей прошло буквально пару сезонов. Как это было - в проекте АТН "В открытом доступе" (видео).

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