"В открытом доступе": эволюция кукурузы от диковинки до стратегической культуры - как это было

Сегодня кукуруза имеет стратегическое значение. Хотя несколько десятилетий назад она на белорусских землях была в диковинку. От экспериментальных наделов до гигантских полей прошло буквально пару сезонов. Как это было - в проекте АТН "В открытом доступе" (видео).