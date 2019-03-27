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В Пакистане впервые начали тестировать карьерные самосвалы БелАЗ
БелАЗ открыл для себя новый рынок - впервые наши карьерные самосвалы начали тестировать в Пакистане. Это стало возможным благодаря соглашениям, к которым пришли стороны во время визитов на высшем уровне в 2015 и 2016 годах. Запуск одной из машин грузоподъемностью 45 тонн прошел в торжественной обстановке на цементном заводе в городе Черат. Автопроизводитель рассчитывает существенно нарастить объемы поставок карьерной техники на южноазиатский рынок. Ранее, напомним, Беларусь и Пакистан договорились приложить максимум усилий для того, чтобы товарооборот между странами достиг 1 млрд долларов. До сих пор основу белорусского машиностроительного экспорта на этот рынок составляли сельскохозяйственные тракторы.
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