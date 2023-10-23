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В Палате представителей Национального собрания Беларуси рассмотрели главные задачи всех прогнозных документов 2024 года
Обеспечение благосостояния людей и устойчивых темпов роста белорусской экономики в условиях санкционного давления - это главные задачи всех прогнозных документов следующего года, касающихся социально-экономического развития, бюджета и налогов. Сегодня их рассмотрели в Палате представителей.
Итак, главные цифры 2024 года.
Рост ВВП мы ожидаем на уровне около 4 %, а инфляцию не выше 6%.
Основной приоритет - повышение доходов.
Так, в целом по экономике номинальная начисленная среднемесячная зарплата будет 2087 рублей. В бюджетном секторе - 1634 рубля.
Бюджет 2024 года сохраняет социальную направленность. Увеличиваются расходы на образование почти на 14 %, на здравоохранение - более чем на 11,5% и на 12,5% на заработную плату.
Сегодня расходы и доходы в деталях обсудили в Овальном зале Дома правительства. Экономический курс и главные проекты представил премьер. Говорили об экспорте, инвестициях, строительстве новых дорог и социальных объектов.
В кулуарах Овального зала, да и на рабочих местах сегодня у многих в руках увесистые документы по бюджету, налогам и внебюджетному фонду, из которого платят пенсии и пособия. Суммы немалые, но куда труднее все правильно распределить.
Нулевое чтение проекта бюджета - это когда главный финансовый документ обсуждают детально: на что будем тратить и за счет чего зарабатывать, какие сферы останутся в приоритете и кто сможет рассчитывать на прибавку. Уже известно, что госказна следующего года будет с дефицитом почти в 2 % ВВП, это менее 5 млрд рублей. Но правительство заверяет: покрыть их удастся в течение года. Сегодня о главном с трибуны Овального зала говорил премьер.
Планируя год будущий, конечно, смотрят, а что же в этом. С мая экономика показывает рост и устойчивость к внешним шокам, инфляция замедляется. Точечная поддержка предприятий - кого финансового, а кого сырьем - дает результат. Экспорт за восемь месяцев вырос более чем на 8 %. В результате вкладываем активно и в социальные объекты - детские сады, поликлиники, реконструкцию больниц. К 7 Ноября откроют еще два - поликлинику в Гродно и радиологический корпус Могилевского областного онкодиспансера.
Экспорт и инвестиции остаются главными точками роста и в 2024 году. А приоритет - качество и уровень жизни белорусов. В нынешнем году дважды повышали базовую ставку для бюджетников. В целом для поддержки низкооплачиваемых категорий с начала года почти на 15 % выросла минимальная зарплата. С 1 января она прибавит еще на 13 %.
Главные цифры следующего года. Рост ВВП почти на 4 %, реальных доходов на 3,5 %, инвестиций на 3,9%, а экспорта на 7,5%. Причем, наш рост экономики выше и среднемирового, где не больше полутора процентов, и российского 2,3%.
Основная ставка на импортозамещающие проекты, которые уже стартовали в этом году. Именно на кооперацию и свои инновации нацеливал не раз и глава государства.
Ключевыми направлениями нашей экономики являются технологический суверенитет и производственная кооперация. Сегодня надо кооперироваться, что мы и делаем. Сейчас к кооперации начинают подтягиваться и другие страны, бывшие ранее в Советском Союзе. Мы вырабатываем и находим направления сотрудничества. И не только разрабатываем конкретные программы, но реализуем конкретные контракты по созданию тех или иных производств. То есть кооперация развивается, позитивный опыт у нас огромный. У нас хороший базис для дальнейшего экономического развития.
Именно такие прорывные проекты и станут главными адресами вложения инвестиций в 2024-м. И, конечно, в следующем году многие проекты, стартовавшие ныне, начнут давать рынкам новый товар. В целом правительство утвердит целевой план социально-экономического развития на 2024 год. 30 млрд рублей пойдут на техническое переоснащение предприятий.
В 2024-м построят почти 4,5 млн кв. м жилья, в том числе с господдержкой 1,5 млн, арендного будет не менее 430 тыс. кв. м. Появятся и новые школы, оздоровительные центры, станции очистки воды и поликлиники.
Отремонтируют 1 600 км республиканских дорог и 2 700 км местных, а также планируют укрепить и обновить 7 мостов.
Источниками же доходов республиканской казны останутся по-прежнему налоги - подоходный, НДС, на прибыль и таможенные пошлины. В целом налоговая база претерпит изменения, появится единый имущественный налог: и за недвижимость, и за транспорт, и земельный. А вот повышение некоторых ставок коснется немногих. Среди них около тысячи владельцев люксовых авто. И не так много тех, кто заплатит подоходный больше - с суммы, превышающей годовой заработок 200 тысяч рублей.
Главный принцип, который закладывается во всех финансовых документах 2024 года, - социальная справедливость. Такие подходы депутаты поддержали. Да, было много уточнений (по части тех же налогов), но в целом бюджет учитывает реалии сегодняшнего дня. Голосовать за него в первом чтении планируют в Овальном зале уже 1 ноября.
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