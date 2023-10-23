В Палате представителей Национального собрания Беларуси рассмотрели главные задачи всех прогнозных документов 2024 года

Обеспечение благосостояния людей и устойчивых темпов роста белорусской экономики в условиях санкционного давления - это главные задачи всех прогнозных документов следующего года, касающихся социально-экономического развития, бюджета и налогов. Сегодня их рассмотрели в Палате представителей.

Итак, главные цифры 2024 года.



Рост ВВП мы ожидаем на уровне около 4 %, а инфляцию не выше 6%.



Основной приоритет - повышение доходов.



Так, в целом по экономике номинальная начисленная среднемесячная зарплата будет 2087 рублей. В бюджетном секторе - 1634 рубля.



Бюджет 2024 года сохраняет социальную направленность. Увеличиваются расходы на образование почти на 14 %, на здравоохранение - более чем на 11,5% и на 12,5% на заработную плату.



Сегодня расходы и доходы в деталях обсудили в Овальном зале Дома правительства. Экономический курс и главные проекты представил премьер. Говорили об экспорте, инвестициях, строительстве новых дорог и социальных объектов.



В кулуарах Овального зала, да и на рабочих местах сегодня у многих в руках увесистые документы по бюджету, налогам и внебюджетному фонду, из которого платят пенсии и пособия. Суммы немалые, но куда труднее все правильно распределить.



Нулевое чтение проекта бюджета - это когда главный финансовый документ обсуждают детально: на что будем тратить и за счет чего зарабатывать, какие сферы останутся в приоритете и кто сможет рассчитывать на прибавку. Уже известно, что госказна следующего года будет с дефицитом почти в 2 % ВВП, это менее 5 млрд рублей. Но правительство заверяет: покрыть их удастся в течение года. Сегодня о главном с трибуны Овального зала говорил премьер.



Планируя год будущий, конечно, смотрят, а что же в этом. С мая экономика показывает рост и устойчивость к внешним шокам, инфляция замедляется. Точечная поддержка предприятий - кого финансового, а кого сырьем - дает результат. Экспорт за восемь месяцев вырос более чем на 8 %. В результате вкладываем активно и в социальные объекты - детские сады, поликлиники, реконструкцию больниц. К 7 Ноября откроют еще два - поликлинику в Гродно и радиологический корпус Могилевского областного онкодиспансера.



Экспорт и инвестиции остаются главными точками роста и в 2024 году. А приоритет - качество и уровень жизни белорусов. В нынешнем году дважды повышали базовую ставку для бюджетников. В целом для поддержки низкооплачиваемых категорий с начала года почти на 15 % выросла минимальная зарплата. С 1 января она прибавит еще на 13 %.



Главные цифры следующего года. Рост ВВП почти на 4 %, реальных доходов на 3,5 %, инвестиций на 3,9%, а экспорта на 7,5%. Причем, наш рост экономики выше и среднемирового, где не больше полутора процентов, и российского 2,3%.

Основная ставка на импортозамещающие проекты, которые уже стартовали в этом году. Именно на кооперацию и свои инновации нацеливал не раз и глава государства.

Ключевыми направлениями нашей экономики являются технологический суверенитет и производственная кооперация. Сегодня надо кооперироваться, что мы и делаем. Сейчас к кооперации начинают подтягиваться и другие страны, бывшие ранее в Советском Союзе. Мы вырабатываем и находим направления сотрудничества. И не только разрабатываем конкретные программы, но реализуем конкретные контракты по созданию тех или иных производств. То есть кооперация развивается, позитивный опыт у нас огромный. У нас хороший базис для дальнейшего экономического развития. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

