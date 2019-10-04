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В первый день Форума регионов Беларусь и Украина умножили экономическое партнерство
В первый день Форума регионов Беларусь и Украина умножили экономическое партнерство: рост товарооборота увеличится за счет договоренностей между регионами и напрямую - между компаниями. Так, деловые круги двух стран в Житомире подписали несколько десятков документов на сумму более 500 миллионов долларов. Сегодня мероприятия продолжатся уже при участии президентов, кроме того, состоится и первая двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Наш обозреватель Илона Красутская расскажет подробнее о программе этого переговорного дня.
Форум регионов Беларуси и Украины. Второй день работы
В центре Житомира просто не протолкнуться! Форум регионов Беларуси и Украины в хорошем смысле добавил шумихи. Ярмарки, выставки преобразили город. Хотя в Украине сейчас решаются вопросы куда глобальнее, но это настоящая отдушина для горожан.
Для Житомира форум регионов, действительно, целое событие! И уж куда интересней, что на периферии (в 140 километрах от Киева) здесь впервые встретятся Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. И чем ближе эта встреча, тем больше догадок и прогнозов от журналистов, экспертов, политологов.
Встреча А. Лукашенко и В. Зеленского в Житомире
О чем будут первые слова в протокольной речи лидеров? Каким будет Диалог о мире? Да и в целом, как дальше будут выстраиваться отношения между странами? После переговоров вместе главы государств посетят и пленарное заседание форума регионов, в их присутствии подпишут пакет документов, который укрепит сотрудничество на двустороннем треке.
А учитывая итоги первого дня форума, взаимный товарооборот, который уже в этом году перешагнул отметку в 3 млрд долларов, еще получит хорошую прибавку.
Экономические взаимоотношения регионов выглядят очень перспективно
В нынешнем форуме участвуют все 24 области Украины. Конечно, и Беларусь представлена в полном формате. На выставке техники промышленных гигантов двух стран можно не только сделать селфи на фоне бренда из Книги рекордов Гиннесса (вот этот 55-тонный БелАЗ привезли в Житомир на трех железнодорожных составах), но и разрешат посидеть и в кабине нового трактора. Ну а на ярмарке отвести душу - купить белорусские конфеты, сыры, сгущенку и продегустировать продукцию наших соседей. А создают настроение гостям уличные художники, ремесленники и артисты.
Развитие межрегионального сотрудничества - такой мощный резерв. Тем более в Украине продолжается реформа децентрализации. В итоге большая часть финансов остается в распоряжении регионов. Словом, эти два дня - отличная возможность для эффективной работы. На ее предварительные итоги посмотрим уже этим вечером.
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