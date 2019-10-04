В первый день Форума регионов Беларусь и Украина умножили экономическое партнерство: рост товарооборота увеличится за счет договоренностей между регионами и напрямую - между компаниями. Так, деловые круги двух стран в Житомире подписали несколько десятков документов на сумму более 500 миллионов долларов. Сегодня мероприятия продолжатся уже при участии президентов, кроме того, состоится и первая двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Наш обозреватель Илона Красутская расскажет подробнее о программе этого переговорного дня.

Форум регионов Беларуси и Украины. Второй день работы

В центре Житомира просто не протолкнуться! Форум регионов Беларуси и Украины в хорошем смысле добавил шумихи. Ярмарки, выставки преобразили город. Хотя в Украине сейчас решаются вопросы куда глобальнее, но это настоящая отдушина для горожан.

Для Житомира форум регионов, действительно, целое событие! И уж куда интересней, что на периферии (в 140 километрах от Киева) здесь впервые встретятся Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. И чем ближе эта встреча, тем больше догадок и прогнозов от журналистов, экспертов, политологов.

Встреча А. Лукашенко и В. Зеленского в Житомире

О чем будут первые слова в протокольной речи лидеров? Каким будет Диалог о мире? Да и в целом, как дальше будут выстраиваться отношения между странами? После переговоров вместе главы государств посетят и пленарное заседание форума регионов, в их присутствии подпишут пакет документов, который укрепит сотрудничество на двустороннем треке.

А учитывая итоги первого дня форума, взаимный товарооборот, который уже в этом году перешагнул отметку в 3 млрд долларов, еще получит хорошую прибавку.

Экономические взаимоотношения регионов выглядят очень перспективно