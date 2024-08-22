В планах "Амкодор" презентовать 2 новых завода в Логойске

Дальнейшая пойдет уже 16 тонн, 18, 22, 24 тонны. Это наши планы по проектированию линейки новых форвардеров для основных рубок. Завершается поставка нового оборудования. Это будет самый высокотехнологичный и оснащенный завод в группе "Амкодор" с полным циклом производства. Уже на сегодняшний день внедрены все технологии, остается пару станков для того, чтобы завершить весь цикл укомплектования предприятия оборудованием.

Андрей Яроцкий, гендиректор ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ" - управляющая компания холдинга"