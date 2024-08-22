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В планах "Амкодор" презентовать 2 новых завода в Логойске
Инновационные промышленные объекты, а также новые рабочие места для экономики Минской области. До конца сезона "Амкодор" презентует 2 новых завода в городе Логойске. Там будет изготавливаться техника для лесной промышленности. Это максимальная локализация - 95 % комплектующих поступают с предприятий Союзного государства Беларуси и России. Среди ноу-хау - форвардер грузоподъемностью 14 тонн.
Дальнейшая пойдет уже 16 тонн, 18, 22, 24 тонны. Это наши планы по проектированию линейки новых форвардеров для основных рубок. Завершается поставка нового оборудования. Это будет самый высокотехнологичный и оснащенный завод в группе "Амкодор" с полным циклом производства. Уже на сегодняшний день внедрены все технологии, остается пару станков для того, чтобы завершить весь цикл укомплектования предприятия оборудованием.
Техника флагмана востребована в городах на уборке улиц. Накануне "Амкодор" презентовал новинку - это коммунальная универсальная машина.
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