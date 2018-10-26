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В пленарном заседании на Форуме регионов примут участие президенты Беларуси и Украины

Эту встречу ее участники уже по праву называют исторической. В Гомеле впервые проходит Форум регионов Беларуси и Украины. В первый день заложили основу будущих договоренностей. Состоялись переговоры совета делового сотрудничества, а также рабочей группы по увеличению взаимного присутствия сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции. А сегодня обсуждение будет вестись на самом высоком уровне. В пленарном заседании примут участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

За работой форума в Гомеле следят наши корреспонденты. И на связи со студией Ольга Анищенко (прямое включение).

Сегодня эта площадка (а это областной общественно-культурный центр Гомеля) станет ключевой для встреч бизнеса, крупных промышленников, глав регионов Беларуси и Украины. На форуме это главный день. Его откроет пленарное заседание буквально через час. Обещают уровень вице-премьеров, а после ожидается, что этот зал встретит и глав наших государств.

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