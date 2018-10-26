В пленарном заседании на Форуме регионов примут участие президенты Беларуси и Украины

Эту встречу ее участники уже по праву называют исторической. В Гомеле впервые проходит Форум регионов Беларуси и Украины. В первый день заложили основу будущих договоренностей. Состоялись переговоры совета делового сотрудничества, а также рабочей группы по увеличению взаимного присутствия сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции. А сегодня обсуждение будет вестись на самом высоком уровне. В пленарном заседании примут участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.