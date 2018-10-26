3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В пленарном заседании на Форуме регионов примут участие президенты Беларуси и Украины
Эту встречу ее участники уже по праву называют исторической. В Гомеле впервые проходит Форум регионов Беларуси и Украины. В первый день заложили основу будущих договоренностей. Состоялись переговоры совета делового сотрудничества, а также рабочей группы по увеличению взаимного присутствия сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции. А сегодня обсуждение будет вестись на самом высоком уровне. В пленарном заседании примут участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
За работой форума в Гомеле следят наши корреспонденты. И на связи со студией Ольга Анищенко (прямое включение).
Сегодня эта площадка (а это областной общественно-культурный центр Гомеля) станет ключевой для встреч бизнеса, крупных промышленников, глав регионов Беларуси и Украины. На форуме это главный день. Его откроет пленарное заседание буквально через час. Обещают уровень вице-премьеров, а после ожидается, что этот зал встретит и глав наших государств.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов