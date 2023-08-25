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В Полоцком районе осталось убрать менее 8 % зерновых
Менее 8 процентов посевов зерновых осталось убрать в Полоцком районе. Параллельно с жатвой идет заготовка кормов.
Третий укос клевера, скоро кормоуборочные комбайны распечатают поля с кукурузой. В районе культура высажена без малого на 4 тысячах гектарах. Также идет закладка кормовой базы будущего года. Сурепица - первый зеленый корм. В середине мая, когда травы еще не вырастут, эту культуру будут убирать на корм буренкам в "Полоцком агросервисе". Под озимый сорт "вероника" отвели 28 гектаров.
В Полоцком районе качественным и питательным рационом необходимо обеспечить 22-тысячное поголовье.
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