В Полоцком районе осталось убрать менее 8 % зерновых

Третий укос клевера, скоро кормоуборочные комбайны распечатают поля с кукурузой. В районе культура высажена без малого на 4 тысячах гектарах. Также идет закладка кормовой базы будущего года. Сурепица - первый зеленый корм. В середине мая, когда травы еще не вырастут, эту культуру будут убирать на корм буренкам в "Полоцком агросервисе". Под озимый сорт "вероника" отвели 28 гектаров.