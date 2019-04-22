В посольстве Беларуси в Китае прошла большая пресс-конференция

"Главный сухой порт Шелковой магистрали" и "Исторический максимум во взаимной торговле" - такие заголовки сегодня появились в новостях крупнейших китайских СМИ. Причина информационного всплеска - запланированная встреча лидеров двух стран во время второго форума "Один пояс и один путь" в Пекине. Большая пресс-конференция в его преддверии прошла в посольстве Беларуси в Китае.



На вопросы корреспондентов крупных информационных ресурсов, среди которых два канала Центрального телевидения Китая и агентство Синьхуа, ответил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. В прошлом году наша страна стала одной из главных транзитных зон нового Шелкового пути: ее пересекла треть миллиона контейнеров по железной дороге Китай - Европа.



Во время саммита планируется также разработать совместную концепцию проведения первого регионального форума инициативы "Пояс и путь", который пройдет 2 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".