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В посольстве Беларуси в Китае прошла большая пресс-конференция
"Главный сухой порт Шелковой магистрали" и "Исторический максимум во взаимной торговле" - такие заголовки сегодня появились в новостях крупнейших китайских СМИ. Причина информационного всплеска - запланированная встреча лидеров двух стран во время второго форума "Один пояс и один путь" в Пекине. Большая пресс-конференция в его преддверии прошла в посольстве Беларуси в Китае.
На вопросы корреспондентов крупных информационных ресурсов, среди которых два канала Центрального телевидения Китая и агентство Синьхуа, ответил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. В прошлом году наша страна стала одной из главных транзитных зон нового Шелкового пути: ее пересекла треть миллиона контейнеров по железной дороге Китай - Европа.
Во время саммита планируется также разработать совместную концепцию проведения первого регионального форума инициативы "Пояс и путь", который пройдет 2 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".
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