В правительстве Игорь Ляшенко говорил об итогах работы экономики

Под занавес осенней сессии сегодня на вопросы парламентариев отвечало правительство. Вице-премьер Игорь Ляшенко говорил об итогах работы экономики: рост ВВП - 3,5 %, и больше 60 % белорусской продукции отгружают на экспорт. Среди резервов роста в 2019 году называют ввод новых мощностей модернизированных производств. В частности, предприятий легкой промышленности: на Камволе планируют выпускать до четырех миллионов метров погонных ткани, на Оршанском льнокомбинате - до 18. Главная задача - загрузить отечественными тканями собственных швейников. Особые надежды на предприятия деревообработки. Увеличивается степень переработки древесины, и в этом году удалось заработать более 900 млн долларов. В машиностроении основной проект - это завод "БелДжи". В 2019 от него ждут до 25 000 авто. Среди рисков отмечают потери Беларуси от налогового маневра России - в следующем году до 400 млн долларов - и как следствие ухудшение работы наших нефтеперерабатывающих заводов.