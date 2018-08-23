В правительстве определили направления работы каждого из недавно назначенных вице-премьеров

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр. Сергей Румас непосредственно руководит Совмином и курирует большинство вопросов, находящихся в ведении министерств, ведомств, облисполкомов. Также в зоне ответственности нового премьер-министра и совсем не новая для него финансово-инвестиционная тема - выполнение важнейших параметров прогноза социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета.

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин берется за вопросы развития цифровой экономики. Также он отвечает за координацию внешнеэкономической деятельности, налоговую и денежно-кредитную политику, инвестпроекты, приватизацию, предпринимательство, таможню, связь с международными финансовыми организациями, свободные экономические зоны.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев через призму большого опыта работы в Комитете госконтроля возьмется за вопросы развития строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, ЖКХ, чрезвычайных ситуаций.

Экс-глава "Белнефтехима", вице-премьер Игорь Ляшенко берет кураторство над развитием промышленности, "оборонки" и энергетического комплекса. Также он отвечает за инновации, вопросы интеллектуальной собственности, конкурентоспособность продукции, импортозамещение, формирование баланса топливно-энергетических ресурсов Союзного государства.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко курирует социальную сферу: соцзащиту населения, медицину, образование, спорт, культуру. Также отвечает за связи с ключевыми для Беларуси интеграционными структурами: ЕАЭС, СНГ, Союзным государством.