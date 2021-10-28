Вместо того чтобы решать проблемы сообща, объединяя ресурсы, все усилия ЕС направлены на обвинения в сторону Беларуси и поиск очередного повода для введения санкций. Правда, разрушить нашу экономику Западу так и не удалось.



В правительстве разработали комплекс мер по противодействию санкциям. В частности, по каждому ведомству разработаны дорожные карты. В целом по этому году отмечается хорошая динамика работы промышленного комплекса. Так, МАЗ и БелАЗ увеличили экспорт на четверть миллиона долларов.



О чем еще говорили сегодня в Овальном зале - детали у Алины Лаппо.







Объем промышленного производства вырос на 9 %

Традиционный формат общения депутатов и сенаторов с правительством сегодня поддерживает вице-премьер Юрий Назаров, в Совмине он в ответе за промышленный и энергетический комплекс. С начала года промышленность показывает хорошую динамику, за 9 месяцев прирост в объемах почти 8 % - и это максимальный уровень за последнее десятилетие.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

И такой рост - несмотря на то, что Беларусь так или иначе сталкивается с ограничениями извне. Потери только по нефтянке из-за увеличенных издержек в 80 миллионов долларов. И здесь из зала сразу вопрос: готовы ли мы к противодействию? Правительство дало четкий ответ: - да, нелегко и затратно, но антисанкционные меры приняты, по каждому ведомству уже разработали дорожную карту.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

В условиях санкционного давления удержать свои позиции помогает диверсификация и рынков сбыта, и товаров, которые на них реализуем. Так, продолжается модернизация наших НПЗ в Мозыре и Новополоцке. В начале будущего года готовы представить новый продукт. Параллельно идут работы и на "Гродно Азоте".





Готовность второго энергоблока БелАЭС - 90 %

Ждем запуска второго блока БелАЭ. По словам вице-премьера, он готов на 90 %. Ввод в эксплуатацию атомной станции позволит повысить энергоэффективность и сэкономить полмиллиарда долларов в год на природном газе. Излишками готовы поделиться с соседями. Такой запрос есть. Литва и Украина, с одной стороны продолжают недружественную риторику в наш адрес. С другой, не афишируя, просят продать им электричество.

И здесь, конечно, предложения будут зависеть от спроса. В итоге за несколько часов совместного заседания прозвучало около десятка вопросов. На некоторые ответили сразу же, другие взяли на карандаш. Но, несомненно, диалог получился конструктивный. Но самое главное, чтобы он был еще и эффективным и поставил точку в проблемных вопросах.