ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В прикассовых зонах магазинов появится больше товаров белорусского производства

В Беларуси будут активнее продвигать отечественный товар на магазинную полку, особый фокус - на прикассовую зону торговых объектов, где доля белорусских товаров пока менее 20 процентов. Как раз об этом говорили сегодня в Минске на бизнес-встрече с представителями ретейла. МАРТ заверяет, что торговля готова увеличить долю продаж и расширять ассортимент белорусской продукции. Активно над этим работают и сами производители, например, по сладостям удалось заместить многие западные бренды.

Сегодня в целом в пищевом сегменте доля белорусской продукции на магазинной полке занимает 78 %, а по некоторым группам, например, по мясной и молочной, доходит до 100 %.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все