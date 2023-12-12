В прикассовых зонах магазинов появится больше товаров белорусского производства

В Беларуси будут активнее продвигать отечественный товар на магазинную полку, особый фокус - на прикассовую зону торговых объектов, где доля белорусских товаров пока менее 20 процентов. Как раз об этом говорили сегодня в Минске на бизнес-встрече с представителями ретейла. МАРТ заверяет, что торговля готова увеличить долю продаж и расширять ассортимент белорусской продукции. Активно над этим работают и сами производители, например, по сладостям удалось заместить многие западные бренды.