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В приоритете сотрудничества Беларуси и Магаданской области России - тяжелое машиностроение
В правительстве Беларуси сегодня говорили о том, как важно задействовать весь потенциал сотрудничества Беларуси и Магаданской области России. Уже этим летом ждем в санаториях Беларуси детей из этого региона. Это станет началом развития туристического направления. Также договорились с одним из крупнейших дилеров наших товаров на Дальнем Востоке, что он серьезно нарастит объемы поставок белорусских продуктов питания в Магадан. Мы передали партнерам и типовые проекты строительства молочно-товарных ферм под ключ. В приоритете же тяжелое машиностроение. Важно закрыть все вопросы, которые касаются сервиса белорусской техники, ведь ее в этом российском регионе становится все больше. Поэтому активно обсуждается создание нашего мультибрендового сервисного центра.
Мы поставили за 2023 год 43 машины. Из них 20 тяжелых карьерных самосвалов, и они успешно замещают сегодня японские и американские аналоги, из которых даже 10 было очень мощных, это 130-тонники, тысячетонники, машины, которые сегодня работают на карьерах в Магадане. Поставлено 20 тракторов и три МАЗа. На 2024-й также у нас запланированы поставки 51 машины, из которых основной объем составит эта техника МАЗа, 5 тракторов и 16 машин БелАЗа. Продолжим поставлять.
Оценить всю линейку белорусской техники гости смогут на предприятиях "Амкодор" и "БелАЗ". Также обсудят сотрудничество по огранке камней и драгоценных металлов на ювелирных заводах Беларуси.
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