В приоритете сотрудничества Беларуси и Магаданской области России - тяжелое машиностроение

Мы поставили за 2023 год 43 машины. Из них 20 тяжелых карьерных самосвалов, и они успешно замещают сегодня японские и американские аналоги, из которых даже 10 было очень мощных, это 130-тонники, тысячетонники, машины, которые сегодня работают на карьерах в Магадане. Поставлено 20 тракторов и три МАЗа. На 2024-й также у нас запланированы поставки 51 машины, из которых основной объем составит эта техника МАЗа, 5 тракторов и 16 машин БелАЗа. Продолжим поставлять.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси