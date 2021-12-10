В приоритете социальная сфера, вырастут и зарплаты - 2022 год в цифрах обсудили в парламенте Беларуси

Следующий год в цифрах обсудили сегодня в белорусском парламенте. Сколько денег будет, на что их потратим, где резервы для роста и как ситуация на мировых рынках отразится на нашем экспорте и инвестициях? На вопросы депутатов и сенаторов отвечал премьер-министр. Доходы и расходы главного кошелька страны считали, исходя из роста ВВП менее чем на процент.



В приоритете социальная сфера (образование, здравоохранение), вырастут и зарплаты. Фонд потяжелеет на 8 %. Увеличится и бюджетная поддержка экспорта на 20 %. Закупки белорусской техники вырастут почти на треть. Потери во внешних продажах на Западе мы компенсируем поставками в Россию, Азию и Африку. По притоку инвестиций прогнозы осторожные, рост чуть более 3 %.