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В приоритете социальная сфера, вырастут и зарплаты - 2022 год в цифрах обсудили в парламенте Беларуси
Следующий год в цифрах обсудили сегодня в белорусском парламенте. Сколько денег будет, на что их потратим, где резервы для роста и как ситуация на мировых рынках отразится на нашем экспорте и инвестициях? На вопросы депутатов и сенаторов отвечал премьер-министр. Доходы и расходы главного кошелька страны считали, исходя из роста ВВП менее чем на процент.
В приоритете социальная сфера (образование, здравоохранение), вырастут и зарплаты. Фонд потяжелеет на 8 %. Увеличится и бюджетная поддержка экспорта на 20 %. Закупки белорусской техники вырастут почти на треть. Потери во внешних продажах на Западе мы компенсируем поставками в Россию, Азию и Африку. По притоку инвестиций прогнозы осторожные, рост чуть более 3 %.
В первом чтении главный финансовый документ рассмотрит Палата представителей 15 декабря. Сегодня же, отвечая на вопросы парламентариев, затронули и тему контрсанкций, и почувствует ли их наш покупатель. Напомним, с 1 января Беларусь вводит продовольственное эмбарго на ряд импортных товаров из недружественных нам стран. Как отметил премьер-министр, мы проанализировали опыт российских партнеров, которые пошли на такой шаг в 2014 году. При этом в список попали товары, которые с избытком производятся на белорусских предприятиях.
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