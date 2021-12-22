В Пуховичском районе открыли торфобрикетный завод "Сергеевичское"

О вкладе в энергетическую безопасность страны. Использование торфа в энергосистеме Беларуси позволяет ежегодно замещать почти полмиллиарда кубометров природного газа. Об этом заявили на открытии торфобрикетного завода "Сергеевичское". Он находится в поселке Правдинский Пуховичского района. Предприятие с более чем полувековой историей обрело вторую молодость после масштабной модернизации. За год здесь производят 80 тысяч тонн торфобрикетов. В основном их используют энергетики цементных заводов и, конечно, население для отопления домов. Теплотворная способность брикетов в три раза выше дров. Всего в нашей стране работают 19 торфопредприятий, которые модернизируют.