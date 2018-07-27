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В Пуховичском районе стартовало строительство АПК нового поколения
В церемонии закладки первого камня участвовали вице-премьер Михаил Русый и глава правления китайской корпорации Чан Чжэнмин. К 2032-му году у деревни Уборки на участке более 160 га должны появиться 32 объекта. Первое производство заработает уже через 3 года, а через 15 лет весь комплекс откроет почти тысячу рабочих мест. В год там планируют перерабатывать до четверти миллионов тонн зерна.
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