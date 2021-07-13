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В. Путин - А. Лукашенко: Республика Беларусь остается большим и надежным партнером в сфере экономики
Владимир Путин обратил внимание, что в этом году товарооборот вырос на 37 %.
Несмотря на коронавирус, другие инфекции, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные события, республика обслуживает все кредиты.В этом смысле Беларусь надежный, стабильный партнер, - заявил российский лидер.
Владимир Путин отметил, что уверенно развивается в Беларуси и промышленное производство.
Выросло более чем на 16 % - это очень хорошие показатели.Я имею в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Те производственные связи, которые мы сохранили еще со времен Советского Союза и развивали в последние годы, имеют позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Беларуси.
По словам главы государства, во время встречи в Санкт-Петербурге президенты подведут "некоторые итоги того, что было наработано правительствами" и посмотрят, по каким направлениям и как двигаться дальше.
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