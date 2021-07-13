В. Путин - А. Лукашенко: Республика Беларусь остается большим и надежным партнером в сфере экономики



Выросло более чем на 16 % - это очень хорошие показатели.Я имею в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Те производственные связи, которые мы сохранили еще со времен Советского Союза и развивали в последние годы, имеют позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Беларуси.