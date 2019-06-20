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В ПВТ передовые белорусские разработки показали министру внешней торговли Великобритании
Беларусь укрепляет свой имидж IT-страны. В ПВТ передовые белорусские разработки сегодня показали министру внешней торговли Великобритании. Джордж Холлингбери прибыл с визитом, чтобы обсудить новые направления сотрудничества в IT-отрасли. Министр ознакомился с новыми решениями в интернет-торговле и на основе технологии искусственного интеллекта от медицины до сельского хозяйства. Гостю продемонстрировали голограмму компании Kino-mo, которая транслировала Лондон в 3D-формате и знаковые белорусские объекты.
Около 70 резидентов ПВТ тесно сотрудничают с Объединенным Королевством. В прошлом году на экспорте высоких технологий в Великобританию только они заработали без малого 130 миллионов долларов - это почти 10 % от всего экспорта Беларуси. Всего в парке более 500 компаний.
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