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В разгаре сев озимых
Последние гектары зерновых убирают с полей хлеборобы. Урожай в стране достиг почти 8 млн. тонн. Правда, на этом кампания не закончена - на очереди овощные культуры, фрукты, которые в этом году дадут также хороший урожай. Не мене важная пора сев озимых. Только в Могилевской области под них отвели 210 тысяч гектаров. Почти вдвое больше, чем под яровые. Ставка неслучайна - озимые дали рекордные в этом году урожаи. А значит - прибыль хозяйствам страны. О жаркой поре в полях Беларуси Андрей Ястребов.
Дождливый сентябрь аграриям не помеха. Вот и сегодня с утра моросит. Но вспашка не останавливается ни на минуту.
В белыничской "Родине" озимый и, как показал этот год, самый урожайный клин - почти 2 тысячи гектаров. Больше половины от всех зерновых. А значит, и будущий год будет с кормами, госзаказом и прибылью от продаж. Отличный стимул, рассказывает Александр Кузьменков, для того, чтобы к работе относиться с самоотдачей.
Поля озимого рапса уже зеленеют. На очереди - тритикале: под культуру в хозяйстве отвели свыше тысячи гектаров. И неспроста, рассказывает механизатор с 26-летним стажем Юрий Петушков. Все-таки в этом году дала урожайность свыше 54 ц с га.
Элитные семена - рекордный урожай
Своими, причем тоже элитными семенами обеспечен и учхоз Сельхозакадемии в Горках. Нынешняя жатва для него была рекордной - собрали свыше 17,5 тысячи тонн зерна. Вот он - золотой фонд: бобы, пшеница. Готовы поддержать не только район урожайными сортами.
Рассчитывают в учхозе и на хороший урожай кукурузы. Только в этом году под культуру отвели свыше 1,5 тысячи гектаров. А значит - только зерна соберут свыше 3,5 тысячи тонн.
В Могилевской области соберут более 170 тысяч тонн картофеля
Могилевские аграрии вырастили и неплохой урожай картофеля. Включая фермерские хозяйства, в общей сложности соберут свыше 170 тысяч тонн второго хлеба.
В кировском "Рассвете" под картофель в этом году отвели тоже немало - почти 300 гектаров. И сразу под пять сортов. Белорусские "Скарб" и "Бриз". А еще - "Сильвана", "Мелвис" и "Королева Анна". Последний оказался самым урожайным. Ожидают до 500 рекордных центнеров с гектара.
В "Рассвете" этой осенью планируют собрать почти 10 тысяч тонн картофеля. Опять же - свои семена под будущий урожай. И хорошая прибыль предприятию за счет экспорта.
Собирают в этом году в "Рассвете" и урожай яблок. А еще - арбузы. Удавшийся эксперимент хозяйства. 32 тонны сладкой ягоды уже в продаже.
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