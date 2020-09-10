В разгаре сев озимых

Последние гектары зерновых убирают с полей хлеборобы. Урожай в стране достиг почти 8 млн. тонн. Правда, на этом кампания не закончена - на очереди овощные культуры, фрукты, которые в этом году дадут также хороший урожай. Не мене важная пора сев озимых. Только в Могилевской области под них отвели 210 тысяч гектаров. Почти вдвое больше, чем под яровые. Ставка неслучайна - озимые дали рекордные в этом году урожаи. А значит - прибыль хозяйствам страны. О жаркой поре в полях Беларуси Андрей Ястребов.



Дождливый сентябрь аграриям не помеха. Вот и сегодня с утра моросит. Но вспашка не останавливается ни на минуту.



В белыничской "Родине" озимый и, как показал этот год, самый урожайный клин - почти 2 тысячи гектаров. Больше половины от всех зерновых. А значит, и будущий год будет с кормами, госзаказом и прибылью от продаж. Отличный стимул, рассказывает Александр Кузьменков, для того, чтобы к работе относиться с самоотдачей.







Поля озимого рапса уже зеленеют. На очереди - тритикале: под культуру в хозяйстве отвели свыше тысячи гектаров. И неспроста, рассказывает механизатор с 26-летним стажем Юрий Петушков. Все-таки в этом году дала урожайность свыше 54 ц с га.



