В рейтинге Doing Business Беларусь поднялась на 37-е место

Беларусь повысила позиции в глобальном рейтинге Doing Business. У нас 37-е место из 190 стран мира. Лидеры списка - Новая Зеландия и Сингапур. Продвинуться вверх нашей стране позволили благоприятные условия по регистрации собственности, подключение к системе энергоснабжения международной торговли и получения разрешений на строительство. В Минэкономики отметили: уже в среднесрочной перспективе ожидают, что положительное влияние на позиции Беларуси в рейтинге окажет и принятый либеральный пакет документов, в том числе седьмой декрет Президента.