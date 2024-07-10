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В рейтинге устойчивого развития Беларусь опережает Южную Корею, Австралию, США, Бразилию и Израиль

В рейтинге устойчивого развития Беларусь опережает Южную Корею, Австралию, США, Бразилию и Израиль

Беларусь обогнала Южную Корею, Австралию, США, Бразилию и Израиль в рейтинге устойчивого развития. Рост ВВП идет темпами выше общемировых и общеевропейских, и это не пресловутая сфера услуг, а реальное производство.

Доля белорусской промышленности в показателе ВВП увеличена до 27,5%. Для сравнения: показатель по Европе - 16,5%. Подробнее экономическую ситуацию и сотрудничество Беларуси и России корреспонденты АТН обсудили в проекте "Тренды" с заместителем председателя Государственной думы России Петром Толстым.

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