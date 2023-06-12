В России импортозаместили деталь для иностранных самолетов

Российская авиакомпания "Аэрофлот" и госкорпорация "Росатом" импортозаместили воздушные фильтры для самолетов зарубежного производства. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на перевозчика. Отмечается, что фильтры соответствуют необходимым техническим характеристикам и на 20-25% превышают аналогичные иностранные, что делает их более конкурентоспособными и экономически эффективными. В "Аэрофлоте" уже сообщили, что планируют расширять линейку импортозамещенных компонентов.