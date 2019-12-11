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В России ликвидировано производство контрафактных запчастей БелАЗа

Производство контрафактных запчастей для БелАЗов обнаружили в России. Цеха были расположены в Кемеровской области. По данным российской полиции, местные жители закупали в пункте приема металлолома изношенные запчасти к белорусским самосвалам. Придавали им вид нового товара и продавали. По заключению специалистов, восстановленные детали не выдерживают расчетные нагрузки. Их использование могло привести к серьезным рискам, в том числе для жизни людей. Подпольное производство ликвидировано.

Продукция, которая в тренде у российских фальсификаторов

Добавим, что вопросы качества товаров оказались в топе и на встрече в Москве. Накануне Генпрокуратура Беларуси и посольство нашей страны провели совещание с руководителями белорусских компаний, которые работают на территории России. Как отметил Александр Конюк, изготовление контрафактной пищевой продукции на территории Российской Федерации несет угрозу как для здоровья людей, так и отрицательно сказывается на имидже белорусских торговых марок. Проблема известна давно. Один из последних примеров: буквально в ноябре белорусские правоохранители обратились к коллегам с просьбой взять на контроль расследование уголовного дела - его возбудили после того, как обнаружили и изъяли из оборота поддельную продукцию одного из молочно-консервных комбинатов.

Сейчас выясняется размер ущерба. Не секрет, что белорусская мясо-молочная продукция в тренде российских фальсификаторов. В основном преступления касаются нарушений в сфере авторского права и могут выходить за рамки гражданско-правовых отношений. Поэтому моральный имидж отечественным предприятиям приходится восстанавливать или даже отвоевывать через суды.

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