В России набирает обороты новый вид денег

В Госдуме назвали преимущества цифрового рубля. В России этот новый вид денег набирает обороты. Его перспективы оценивают и в Беларуси. Цифровой рубль поможет избежать нецелевых расходов бюджета, поскольку все транзакции будут проводиться под контролем Центробанка России, и это открывает возможности для полного их контроля. В случае с цифровым рублем потратить бюджетные средства на сторонние нужды будет невозможно, что бывало прежде, пояснили депутаты. Например, вместо школы построили больницу, а вместо больницы - мост.



Поскольку цифровой рубль будет подконтролен Центробанку, там будут знать о назначении платежей, расходовать их для других целей не представится возможным. Т. е. если финансы выделены на школу, потратить их придется исключительно на ее строительство или ремонт.