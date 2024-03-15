В России с 1 апреля заработает Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа

Национальная логистическая платформа заработает в России с апреля. Первоначально ее возможности будут направлены на контроль и мониторинг грузопотоков в морских портах.

Далее в планах российского Минтранса запустить работу еще четырех сервисов: по выдаче разрешительных документов, цифровому профилю участников, прослеживаемости груза и предоставлении информации о перевозках и объектах транспортно-логистической инфраструктуры. Одновременно разработчики займутся и интеграцией сервиса с подобными зарубежными платформами.