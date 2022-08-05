В России совсем скоро запустят аналоги известных брендов прохладительных напитков

В России запустили производство собственного аналога диетической Coca-Cola. Напиток без добавления сахара будет иметь название CoolCola Zero. Производитель планирует до конца августа завершить формирование линейки. К осени будут представлены все форматы и вкусы российского аналога напитка. Помимо обновленной Coca-Cola в линейке будет представлен "Добрый Orange" - аналог бывшей Fanta, "Rich тоник" заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться.