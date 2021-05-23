В рубрике "Контекст" - об итогах года и возможностях для роста, опираясь исключительно на цифры

Залог развития всех участников мирового рынка - конкуренция здоровая, честная, а не язык упреков, ограничений и барьеров, на котором некоторые на Западе так привыкли общаться. Каким образом эта санкционная риторика отразится на экономике ЕАЭС, да и, будем честны, на экономике самого ЕС, - цифры покажут ближе к концу года.



Для преодоления вызовов извне нужны согласованные действия. Именно такие общие механизмы и помогли нивелировать последствия COVID-19. Да, экономические результаты 2020-го могли бы быть и лучше - скажут одни. Но ведь пандемия коронавируса оказала сильное негативное влияние на все сферы стран интеграционной "пятерки" - парируют другие: мол, могли просесть сильнее.



Об итогах года и возможностях для роста, опираясь исключительно на цифры, Вероника Бута в нашей рубрике "Контекст".



Промышленное производство в целом по ЕАЭС снизилось почти на 3 %. Больше всех просел Кыргызстан и Россия. В Беларуси минимальные потери - менее процента. Смягчить негативные последствия нашей стране помог отказ от локдауна.



Плюсует обрабатывающая промышленность. По итогам 2020 года объем такой продукции увеличился на 0,4 %. Наилучший результат, что логично в условиях пандемии, показала фармацевтика (+23 %). Причем рост в этой отрасли наблюдаем во всех государствах союза.

Фармацевтическая промышленность ▲23 %

Производство текстильных изделий ▲11,2 %

Химическая промышленность ▲6,4 %

Мебельная промышленность ▲4,5 %

Производство машин и оборудования ▲3,9 %

Пищевая промышленность ▲3 %

Темпы экономического роста не радуют, увы, во всем мире. Но, несмотря на закрытые границы, показал положительные результаты АПК. Плюс 2,3 % по итогам 2020-го. Итого в союзной копилке $ 114,5 млрд. В ЕАЭС собрали более 164 млн тонн зерновых культур - плюс 11%.

Плюс по сырью, конечно, дает возможность наращивать объемы переработки. И этой возможностью воспользовались. Прибавили как следствие и по продажам, в том числе на рынки третьих стран. Итого на продуктах питания заработали $ 130 млрд. Наибольшие результаты в сельском хозяйстве у Армении, Беларуси и Казахстана.

Казахстан ▲5,6 %

Беларусь ▲4,9 %

Армения, Россия ▲1,5 %

Кыргызстан ▲1,1 %

Прибавили по мясу, молоку, маслу. В целом союз полностью себя обеспечивает своими продуктами питания более чем на 93 %. Дальше - больше. В планах - перешагнуть планку в 97 %.

Мясо и мясопродукты ▲9,3 %

Масло растительное▲7,4 %

Сыры ▲7 %

Экспорт в агросекторе увеличился, импорт немного снизился. Как результат - да, все еще имеем отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, но по итогам минувшего года это минимальное значение за последнее десятилетие.

Экспорт $ 29,8 млрд (▲19,2 %)

Импорт $ 29,9 млрд (▼2,3 %)

Сальдо внешнеторгового баланса - $ 39 млн

Пандемия стала серьезным вызовом для всех отраслей, в том числе и для АПК. Одной из главных задач 2020-го было избежать ценовых спекуляций и обеспечить продовольственную безопасность. Со сложностями агропромышленного комплекса в целом правительствам государств - членов союза справиться удалось. Вместе с тем, минувший год отчетливо показал: для преодоления глобальных вызовов нужны согласованные действия. Сейчас в ЕЭК над такими механизмами работают.

Цифры от Евразийской экономической комиссии: ВВП по ЕАЭС снизился на 3 %, инвестиции в основной капитал - на 4 %, пассажирооборот - практически в 2 раза. А объем торговли с другими странами в минувшем году упал на 16,5 %.

ВВП ▼3,3 %

Инвестиции в основной капитал ▼4,2 %

Грузооборот ▼5,3 %

Пассажирооборот ▼48,7 %

Говорить о высоких темпах роста в нынешнем году не приходится. Скорее, в странах идет гонка на выживание, в том числе и в государствах ЕАЭС. Крайне важно выстраивание новой модели мировой экономики.