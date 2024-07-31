В самолете на эфиопских авиалиниях на обед подают белорусское масло, а зимбабвийцы с удовольствием носят белорусскую одежду и обувь

Мы привезем сюда косметику, посмотрим, что им больше понравится. Они уже заинтересованы в производстве. Им нужны наши технологии, наши компетенции. Они уже увидели, как все это сработало в сельском хозяйстве. Александр Григорьевич правильно сказал, что мы здесь должны стать своими, помочь им развиваться и развиваться совместно с ними. Зимбабвийцы активно развивают туристический бизнес. Большой интерес не только к белорусскому текстилю, но и к бытовой технике для оснащения отелей.



Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома, заместитель председателя Белорусского союза женщин