ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В самолете на эфиопских авиалиниях на обед подают белорусское масло, а зимбабвийцы с удовольствием носят белорусскую одежду и обувь

В самолете на эфиопских авиалиниях на обед подают белорусское масло, а зимбабвийцы с удовольствием носят белорусскую одежду и обувь

Ничего необычного. Просто в самолете на эфиопских авиалиниях в обеде белорусское масло. Облетел полмира и покоряет Африку наш "Ляховичок", как и многие белорусские товары. Континент перспективный. А гуманитарные связи, которые укрепляют женщины двух стран, подтягивают и экономические проекты.

Раунд неформальных переговоров состоялся в Аддис-Абебе. Точками роста в сотрудничестве Беларуси и Эфиопии могут стать поставки продукции легкой и пищевой промышленности, а также машиностроения.

Марка "Сделано в Беларуси" пришлась по душе зимбабвийцам

Напомним, представительная делегация Белорусского союза женщин в эти дни побывала в Зимбабве, где приняла участие в международном женском конгрессе на полях Первого гастрономического форума ООН в Африке. Он собрал гостей из 33 стран. Репортеры разглядели белорусские товары на зимбабвийцах. Белорусский легпром завоевывает Африку, догоняют косметика и парфюмерия.

Мандас Мариканда, гендиректор женского зимбабвийского банка:
Я женщина с формами, а белорусская мода позволяет чувствовать себя комфортно. Ваши ткани и покрой создают стильный и утонченный образ. В этих нарядах можно ходить и на работу, и в свет. И мне очень нравится белорусская обувь. Она носится идеально, хорошо сидит, удобная. И все это означает, что Зимбабве и Беларусь имеют большую перспективу сотрудничества в сфере легкой промышленности.
Мы привезем сюда косметику, посмотрим, что им больше понравится. Они уже заинтересованы в производстве. Им нужны наши технологии, наши компетенции. Они уже увидели, как все это сработало в сельском хозяйстве. Александр Григорьевич правильно сказал, что мы здесь должны стать своими, помочь им развиваться и развиваться совместно с ними.Зимбабвийцы активно развивают туристический бизнес. Большой интерес не только к белорусскому текстилю, но и к бытовой технике для оснащения отелей.
Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома, заместитель председателя Белорусского союза женщин

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все