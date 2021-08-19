В сельхозфилиале Слуцкого сыродельного комбината уже готовят почву под будущий урожай зерновых

Хлебный рубеж в полтора миллиона тонн преодолели аграрии Минской области. Обмолотить остается около 10 % колосистой нивы. Вместе с тем аграрии начали и другие полевые работы. Так, в сельхозфилиале Слуцкого сыродельного комбината готовят почву под будущий урожай зерновых. Также идет сев озимого рапса: площади с этой культурой увеличат на 300 га. Связано это с хорошей урожайностью (в этом сезоне - 40 центнеров с гектара), а также с высокой рентабельностью масличных семян.