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В сельхозхозяйствах уже приступили к ремонту агрегатов, которые первыми выйдут на поля весной
До 1 декабря вся сельскохозяйственная техника должна быть поставлена на хранение. Причем делать это следует с умом. От того, насколько правильно произведена консервация сельхозтехники на зимний период, зависит, как быстро можно будет ввести ее в эксплуатацию весной. Кроме того, правильная консервация спецтехники продлевает срок службы ее основных узлов, уменьшает количество поломок и внеплановых ремонтов. В Витебской области на хранении по правилам уже весь парк сеялок и посевных агрегатов, опрыскивателей. Один-два дня и к ним присоединится 100 % пресс-подборщиков, граблей, косилок, почвообрабатывающих агрегатов, зерноуборочных комбайнов, тракторов. Механизаторы тем временем приступают к ремонту машин.
Загерметизирована наклонная камера, чтобы в такую погоду как сегодня, не задувал туда снег.
7 зерноуборочных комбайнов на линейке готовности к зиме. Вымыты, колеса разгружены и побелены для защиты от ультрафиолета. В агрокоплексе "Яновичи" за технику спрос большой. Все машины и агрегаты именные: закреплены за конкретными механизаторами. Сами же и ремонтируют.
Работаю я на "кировце". Сейчас вот надо коробку снять, отремонтировать, задний мост, бортовые посмотреть, поменять подшипники, сальники. Коробку будем отдавать куда-то в ремонт, а задний мост будем сами перебирать.
В хозяйстве составлен график ремонта техники. В ноябре довести нужно было 21 единицу. Справились.
Вся техника, что есть в хозяйстве, расписана на год. От этого зависит и зарплата механизатора, зарплата инженерной службы. В первую очередь сделаем технику, которая будет выезжать в поле. Это самоходные машины "Роса", это навозники и культиваторы. Затем уже почвообработка, косилки, грабли, ворошилки.
В Витебском районе 9 сельхозпроизводителей. После завершения сельскохозяйственного года ремонта требуют 280 тракторов и 350 единиц прицепной техники.
Ремонт хозяйства производят своими силами, но есть сложные случаи. Тогда прибегают к помощи специализированных предприятий.
Ремонт от а до я. Помощь в зимнем ТО сельскохозяйственных машин готовы оказать в Городокском аграрно-техническом колледже. Больше двух лет там действует мастерская.
В мастерской под руководством наставников трудятся учащиеся. Но качество работ отнюдь не дилетантское. В этих стенах есть все для того, чтобы произвести ремонт и техобслуживание самой сложной сельскохозяйственной техники.
В первую очередь ремонтируют свои агрегаты (колледж обрабатывает 500 гектаров земли). Но готовы взять в работу и технику хозяйств. Причем, бесплатно. Опыт, который таким образом нарабатывают студенты, бесценен.
Опыт сотрудничества с сельхозпроизводителями уже есть, причем не только в комфортных условиях СТО. Летом мобильная бригада колледжа ремонтировала технику в полях.
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