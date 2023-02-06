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В сельхозпредприятиях Пинского района активно готовятся к посевной кампании и проверяют всю технику
Беларусь активно готовится к посевной кампании. В сельхозпредприятиях Пинского района Брестской области сейчас детально проверяют все агрегаты.
Так, к филиалу "Невель" недавно присоединили другую организацию, и в наследство досталась изношенная на 80 % техника. Ни списывать, ни разбирать на запчасти тракторы не стали, а нашли ремонтное предприятие, где машины восстановили практически до идеального состояния. Их уже готовят к выходу в поле. Энергонасыщенные тракторы "Невеля" готовы на 100 %, посевные агрегаты - на 98 %.
Также в хозяйстве начали ремонтировать кормодобывающую технику. Впереди - прохождение обязательного техосмотра. Он запланирован на 21 февраля.
Одновременно с этим закупают и новые машины. Только в прошлом году в обновление своего автопарка здесь вложили более 3,5 млн рублей.
В прошлом году закупили больше тридцати единиц техники: три трактора, МАЗ с прицепом один, три прицепа, три культиватора, косилку новую купили. В этом году запланировали купить зерноуборочный комбайн КЗС, грабли ГВБ.
Всего в прошлом году в Пинском районе сельскохозяйственной техники закупили на 34,5 млн рублей. О старте полевых работ говорить пока рано. В этом году аграрии региона могут столкнуться с некоторыми сложностями из-за половодья.
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