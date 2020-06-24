В СЭЗ "Брест" будут делать мебель

В свободной экономической зоне "Брест" - новый резидент. Компания с белорусским капиталом займется выпуском корпусной мебели. Фирма потратит более одного миллиона евро и создаст около трех десятков рабочих мест. Производство разместится на трех гектарах в районе Брестского комбината строительных материалов. Выйти на проектную мощность собственники планируют в 2025 году. Объем производства должен превысить пять миллионов рублей. Мебельная компания стала четвертым новым резидентом в 2020. Всего на особых условиях в зоне "Брест" работают 74 фирмы.



