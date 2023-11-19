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В сфере сельского хозяйства трудится 7 % от общего количества занятого в экономике населения

В сфере сельского хозяйства трудится 7 % от общего количества занятого в экономике населения

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. Национальный статистический комитет подготовил обзор в этому празднику, сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что в сфере сельского хозяйства в прошлом году трудилось 251,3 тыс. человек, или 7 % от всех занятых в экономике. В отрасли преобладают мужчины - 61,1 %. Средний возраст работников составил 43,1 года.

Вклад сельскохозяйственного производства в объем ВВП Беларуси составляет 7,2 %. В структуре производства сельхозпродукции организации занимают 76,3 %, хозяйства населения - 20,5 %, а фермерские хозяйства - 3,2 %.

Основную долю в перерабатывающей промышленности занимает пищевая, в которой по данным прошлого года трудилось 152,5 тыс. человек, или 3,6 % от всех занятых в экономике. Пищевая промышленность составляет 26 % от общего объема промышленного производства страны, а также 6,2 % ВВП.

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