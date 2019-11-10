В Шанхае стартовал II Китайский международный импортный ЭКСПО

По сути, это глобальный, размером в 60 футбольных полей, супермаркет мировой торговли с участием 4000 компаний из 150 стран. Из них более 100 предприятий белорусские.

Почему один из наших павильонов оказался во время ЭКСПО буквально в осаде, и для чего руководство крупного китайского города выдернуло главу белорусской делегации прямо с бизнес-форума? Эксклюзив "Главного эфира" прямо из центра всемирного торгового круговорота.



Репортаж Яна Пашкевича.





В декорациях белорусского павильона зашифровали архитектурные особенности разных эпох

Именно так бы выглядел сюжет на ТВ, если бы подчинялся законам скорости современной торговли разглядеть что-то было вряд ли возможно. Однако некоторые страны даже в таких условиях предпочитали более размеренный бит.

А вот первой и единственной скрипкой этого международного оркестра стала Беларусь.

Китайский павильон, как и полагается, в стиле хай-тек. Местные инженеры прокачали да нового уровня чуть ли не природу даже запустили сеть 5G, а дополнил эффект облачных технологий симулятор заоблачных полетов. Апгрейд не миновал и традиционное китайское ушу добавили визуальный движок современных танцев. В декорациях белорусского павильона зашифровали архитектурные особенности разных эпох.

Центр мирового шопинга промышленных масштабов разделили на 7 зон: услуги, хай-тек, медицина, продовольствие и другие. Здесь все участники Лиги выдающихся бизнесменов: от мировых автогигантов, которые изменяют реальность, до онлайн-корпораций они же от реальности как раз отрывают.



Белорусские производители не зря выбрали замковый стиль осады и штурмы от покупателей со всего мира временами случаются



А вот белорусские производители не зря выбрали замковый стиль - осады и штурмы от покупателей со всего мира временами случаются, особенно во время дегустаций.

Даже среди мировых кондитерских брендов с межгалактическими названиями покупатели остаются голодны до белорусских угощений. Тем более, что наши конфеты уже попадают по железнодорожным нитям Шелкового пути в китайский город Чэнду.

Интенсивное движение и по другую сторону белорусской средневековой мостовой - здесь ведут переговоры даже в формате бизнес-конференций по телефону, чтобы не затягивать с договорами.

Удобные стулья совсем не для релаксации для переговоров

П

здесь наши товары будут на виду круглый год. А вот удобные стулья совсем не для релаксации для переговоров.

Однако на одно переговорное место в эти дни слишком большой конкурс по соседству проходит китайско-белорусский бизнес форум, и детали будущих проектов делегации обсуждают именно здесь.

Для белорусской рыбы и мяса тарифные шлагбаумы на рынок Китая уже давно подняты

Для белорусской рыбы и мяса тарифные шлагбаумы на рынок Китая уже давно подняты, а потому руководство крупного портового города Тяньзинь хочет играть с белорусскими бизнесменами в одной команде.

При этом экспортные пути из Беларуси в Китай и так прирастают все новыми полосами для движения с начала года в Поднебесную отправилось более 100 тысяч тонн молочных продуктов и в разы, до 10 тысяч тонн, прибавили поставки мяса. Такой гиперскачок впечатлил даже замминистра коммерции Китая.



Товарный круговорот с Беларусью у Китая в этом году закрутился еще сильнее.



Недавно стало известно, что торговая дуэль Китая и США близка к завершению - в Министерстве торговли КНР на днях сообщили, что стороны вскоре начнут поэтапно разрушать тарифные стены. Однако даже при этом импортные потоки с Запада забурлят еще больше.

Товарный круговорот с Беларусью у Китая в этом году закрутился еще сильнее - 3,7 млрд долларов. Уже преодолели прошлогодний результат. Большой глыбой в этом показателе стали инвестиции китайских компаний в "Великий камень". У "Великого камня" павильон двухэтажный, будто намекает, что отсюда.

При этом за время ЭКСПО индустриальный парк еще больше прибавил в размерах.