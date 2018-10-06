Более двух тысяч тонн свежих грибов в год. В Щучине открылась первая в Гродненской области фабрика по выращиванию шампиньонов. Современные технологии, умноженные на эффективную работу, позволят не только обеспечить внутренний рынок, но и поставлять на экспорт. Кроме того, на высокотехнологичном предприятии создано около сотни новых рабочих мест. Юрий Корнелович оценил масштабы производства.

Технолог Константин Куц о выращивании шампиньонов знает почти все. Тему изучал в совершенстве. И это неудивительно, именно от его квалификации зависит работа целой фабрики шампиньонов. Самое главное, говорит специалист, правильно подготовить компост. Все остальное - отработанная годами технология. Шампиньоны поспевают в специальных камерах на стеллажах высотой до пяти метров. За всеми процессами и поддержанием соответствующего микроклимата следит компьютерная программа. На стадии роста грибов вмешательства человека не требуется.

В октябре грибной сезон почти что завершается, а на фабрике шампиньонов в Щучине он в самом разгаре. Здесь выращивают грибы при соответствующей температуре и влажности круглый год. А урожай собирают каждый день. Именно на этапе сбора урожая без людей не обойтись. Заготовкой грибов занимаются исключительно женщины. Потому что продукт нежный и требует особенного подхода.

Выращивание шампиньонов в таких промышленных масштабах - дело для Гродненского региона новое. Первая фабрика, рассчитанная на производство двух тысяч двухсот килограммов в год, появилась в Щучине благодаря частным инвестициям. Проект для области уникальный, возведено предприятие с нуля всего за несколько месяцев. А большая часть продукции будет поставляться на экспорт.

При этом окупаемость предприятия - всего несколько лет. А для небольшого райцентра фабрика шампиньонов имеет еще и большое социальное значение.