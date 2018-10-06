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В Щучине открылась первая в Гродненской области фабрика по выращиванию шампиньонов
Более двух тысяч тонн свежих грибов в год. В Щучине открылась первая в Гродненской области фабрика по выращиванию шампиньонов. Современные технологии, умноженные на эффективную работу, позволят не только обеспечить внутренний рынок, но и поставлять на экспорт. Кроме того, на высокотехнологичном предприятии создано около сотни новых рабочих мест. Юрий Корнелович оценил масштабы производства.
Технолог Константин Куц о выращивании шампиньонов знает почти все. Тему изучал в совершенстве. И это неудивительно, именно от его квалификации зависит работа целой фабрики шампиньонов. Самое главное, говорит специалист, правильно подготовить компост. Все остальное - отработанная годами технология. Шампиньоны поспевают в специальных камерах на стеллажах высотой до пяти метров. За всеми процессами и поддержанием соответствующего микроклимата следит компьютерная программа. На стадии роста грибов вмешательства человека не требуется.
В октябре грибной сезон почти что завершается, а на фабрике шампиньонов в Щучине он в самом разгаре. Здесь выращивают грибы при соответствующей температуре и влажности круглый год. А урожай собирают каждый день. Именно на этапе сбора урожая без людей не обойтись. Заготовкой грибов занимаются исключительно женщины. Потому что продукт нежный и требует особенного подхода.
Выращивание шампиньонов в таких промышленных масштабах - дело для Гродненского региона новое. Первая фабрика, рассчитанная на производство двух тысяч двухсот килограммов в год, появилась в Щучине благодаря частным инвестициям. Проект для области уникальный, возведено предприятие с нуля всего за несколько месяцев. А большая часть продукции будет поставляться на экспорт.
При этом окупаемость предприятия - всего несколько лет. А для небольшого райцентра фабрика шампиньонов имеет еще и большое социальное значение.
В перспективе инвесторы планируют превратить Щучин в грибную столицу Беларуси. Уже сегодня здесь началось строительство еще одной аналогичной шампиньоновой фабрики. А это значит, что мощности производства деликатеса увеличатся в два раза. Это позволит закрыть нужды не только внутреннего рынка, но и соседних стран.
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