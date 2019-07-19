В Щучинском районе открылся современный молочно-товарный комплекс на 777 голов дойного стада. Все производство здесь автоматизировано, за процессами следит компьютерная программа. А молоко получают исключительно класса экстра. В итоге прибыль от реализации продукции возросла почти в два раза, появились новые рабочие места.

Как молочка становится приоритетным направлением для хозяйств - репортаж Юрия Карнеловича. Голос Ирины Царевой ее подопечные буренки узнают из тысячи. Всего за несколько минут выстраиваются в ряд, чтобы поделиться молоком. Дояркой женщина работает уже больше 20 лет. За это время давно изучила все повадки животных. Процедура на первый взгляд не сложная, но требует повышенной концентрации и внимания. Комфортные условия труда, небольшая физическая нагрузка и зарплата выше средней по стране.







Чтобы устроиться на работу в новый комплекс, претенденты проходят настоящий кастинг

И одного желания работать недостаточно, необходимо как минимум разбираться в компьютерных программах. Здесь все процессы контролирует электроника. Автоматизирован не только процесс доения, но и вообще содержание буренок. Компьютер помогает рассчитать рацион для каждой коровы. Чтобы соблюсти все зоотехнические технологии производства молока. Поэтому нынешние надои в шесть с половиной тысяч литров на корову в год для нового комплекса далеко не предел.



На новой ферме коровы исключительно высокопродуктивных пород

Все они выращены в самом хозяйстве. Молочно-товарный комплекс работает по замкнутому циклу. Здесь кроме дойного стада, есть свой молодняк. Вот это, к примеру, своеобразная ясельная группа. Здесь содержатся телята от рождения и до 2 месяцев. У каждого из них есть свой отдельный домик. И каждому свое отдельно сбалансированное питание.





Введение в строй комплекса - задача стратегическая для хозяйства