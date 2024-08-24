ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Слуцке на "Дожинках-2024" наградили лучших комбайнеров, агрономов и водителей хозяйств района

Минская область находится в лидерах по намолоту зерна: 2,1 млн тонн. А в числе лучших - Слуцкий район. Там аграрии собрали почти 150 тыс. тонн. На празднике тружеников села "Дожинки-2024" наградили лучших комбайнеров, агрономов и водителей хозяйств района. Для гостей праздника работала выставка сельхозтехники.

Здесь представлены зерноуборочные комбайны, трактора, сеялки, грузовой транспорт и некоторые прицепные агрегаты. Вся эта техника участвовала в этом году в посевной и уборочной кампаниях. Мы выставили технику не только ради показа, но и чтобы в будущем люди приходили в агрокомплексы и работали с удовольствием.
Виталий Шабловский, главный государственный инспектор управления по сельскому хозяйству и продовольствию Слуцкого райисполкома

Особое внимание уделили и подготовке города к масштабному празднику. Обновленные фасады, оригинальные тематические муралы, арт-объекты в парках удивляли гостей фестиваля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все