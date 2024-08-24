В Слуцке на "Дожинках-2024" наградили лучших комбайнеров, агрономов и водителей хозяйств района

Здесь представлены зерноуборочные комбайны, трактора, сеялки, грузовой транспорт и некоторые прицепные агрегаты. Вся эта техника участвовала в этом году в посевной и уборочной кампаниях. Мы выставили технику не только ради показа, но и чтобы в будущем люди приходили в агрокомплексы и работали с удовольствием.

Виталий Шабловский, главный государственный инспектор управления по сельскому хозяйству и продовольствию Слуцкого райисполкома