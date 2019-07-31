В Смолевичском районе обмолочена четверть посевных площадей

Заполняются хранилища не только хлебные, некоторые хозяйства уже заканчивают заготовку травянистых кормов - второго, а местами и третьего укоса. Они составляют рацион крупнорогатых животных. Чтобы сохранить зеленые корма свежими в течение всего года, аграрии используют и новейшие технологии. Консервируют скошенную траву в огромные полиэтиленовые рукава. Такая технология позволяет снизить потери до нуля.



Вместе с тем, в Смолевичском районе активно убирают зерно с полей. Обмолочена четверть посевных площадей. В этом году урожайность здесь увеличилась почти на 20% процентов по сравнению с прошлым годом.



Всего же аграрии Минской области планируют в этом году намолотить 1 миллион 700 зерна. Собрать весь урожай надо до середины августа.



