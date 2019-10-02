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В Смолевичском районе впервые занялись выращиванием лимонов
Сельхозорганизации и тепличные комбинаты Минской области приближаются к завершению агросезона - собирают последние партии традиционных фруктов и экспериментируют с экзотикой. В Смолевичском районе впервые занялись выращиванием лимонов. Какие перспективы у цитрусовых - поинтересовался Алексей Кондратенко.
У тепличного комбината свой агрономический годовой ритм работы. В феврале "восход", а ближе к ноябрю "заход". Именно зимой здесь высевают семена для рассады, а первый урожай огурцов собирают аккурат ко Дню защитника Отечества. Сейчас на ветках последние плоды. В хозяйстве "Озерицкий-Агро" взялись и за томаты черри. Впервые. Дело трудоемкое, но выгодное: маленькие помидоры хорошо покупают не только у нас, но и в Санкт-Петербурге. Ценится исключительная натуральность.
Аграрии Смолевичского района пионеры и еще в одном эксклюзивном виде растениеводства - выращивании лимонов.
Как и с черри, с лимонами надо много работать: поддерживать микроклимат, им нужны 13 питательных элементов. Четыре сорта цитрусовых растений чувствуют себя комфортно на 5 экспериментальных сотках.
По результатам наблюдений и экспериментов с лимонами специалисты "Озерицкого-Агро" поймут, насколько "некислые" перспективы у этой культуры. Но в одном аграрии уверены:
в следующем году в их лимонарии появятся и другие цитрусовые растения.
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