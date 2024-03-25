Главное событие мировой атомной отрасли - в Сочи начал работу международный форум "Атомэкспо-2024". В этом году он стал рекордным и по содержанию, и по количеству участников. На форум приехала и белорусская делегация. 25 марта мероприятия объединили в себе темы энергетики, экологии, логистики и цифровизации. Подробности -в репортаже Виктории Шарковой.

В нынешнем году форум "Атомэкспо-2024" проходит уже в 13 раз. Событие и правда масштабное, здесь собралось более 4,5 тыс. участников из 75 стран. Это руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных организаций и авторитетные эксперты. Среди них есть и специалисты Белорусской АЭС. Нам, как ядерной державе, безусловно, будет чем поделиться и узнать о новых технологиях. Всего же программой предусмотрено проведение 40 мероприятий.

Двухдневная деловая программа включает различные панельные сессии. На них эксперты обсудят вопросы развития атомной энергетики и смежных отраслей. А именно - квантовые технологии, цифровое интеллектуальное производство, передовые решения для здравоохранения и образования, развитие электротранспорта.

Что касается ключевой темы форума, она под знаком "Чистая энергетика: создавая будущее вместе".

Мы не только утверждаем каноны и этапы перехода к следующему этапу атомной энергетики, мы изучаем конкретные проекты и демонстрируем технологии. Все страны, в которых мы реализуем проекты или завершили (как в Беларуси), требуют того, чтобы мы продолжили свое присутствие и расширили повестку сотрудничества, в том числе и на неядерную сферу. Алексей Лихачев, гендиректор госкорпорации "Росатом"

На полях форума также прошли многочисленные деловые встречи, подписаны контракты и партнерские соглашения. Так, между белорусскими и российскими профильными организациями подписана дорожная карта. Она предусматривает реализацию программ подготовки и повышения квалификации специалистов и руководителей для пункта захоронения радиоактивных отходов.

Белорусская организация "БелРАО" активно взаимодействует с компанией "ТВЭЛ". В Беларуси планируется реализация проекта по созданию республиканского пункта по сбору, переработке, кондиционированию, захоронению радиоактивных отходов. Он должен быть реализован к 2030 году. Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси