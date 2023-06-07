В Сочи проходят заседания по линии ЕАЭС и СНГ - какие новые совместные проекты планируется реализовать

Технологическая независимость, импортозамещение, кооперация и совместные проекты- это то, что сегодня формирует устойчивость к санкционному давлению и укрепляет положение в глобальной экономике. Сочи в эти дни - большая переговорная площадка по линии двух крупных интеграционных объединений - ЕАЭС и СНГ. Сегодня там стартовало заседание межправсовета Евразийского союза.

Взаимодействие "пятерки" в ЕАЭС особенно востребовано сейчас, когда обострились все накопленные в мировой экономике системные проблемы. Активной становится торговля, постепенно формируются общие рынки газа, нефти, электроэнергии, принимаем решения по созданию новых логистических возможностей.

Одним словом, создается пространство,удобное и комфортное для людей и бизнеса. И для этого важно снять все барьеры и ограничения. О заявлениях из первых уст из Сочи наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

В эти дни в Сочи уже стартовал высокий курортный сезон. Об этом лучше всего скажут улицы, пляжи. И, конечно, отели, где свободный номер сложно найти. А также самолеты. Рейсы заполнены почти примерно на 100 %. Но в эти дни аэропорт принимает намного больше лайнеров. В Сочи прилетели премьер-министры стран Евразийского экономического союза. Встреча на межправсовете в этот раз совпала и с заседанием премьеров Содружества, и евразийским конгрессом, и молодежным форумом ЕАЭС.

Основная переговорная площадка- это научный парк "Сириус". Огромное количество двухсторонних переговоров идут параллельно. И работает только Wi-Fi. Мобильный интернет отключен для безопасности. Но такие сложности коммуникации ни коим образом не вносят коррективы в запланированный график.

Параллельно с официальными встречами выставка "Евразия наш дом", где лучшие образцы товаров в кооперации "пятерки" и "двойки", а в копилке Союзного государства новое соглашение Росатома и Белкоммунмаша в реализации проектов по электротранспорту.

В этом году рынок Российской Федерации с точки зрения электротранспорта (пассажирского) развивается очень динамично. Спросом пользуется вся продукция, начиная от классических троллейбусов, троллейбусов с автономным ходом, трамваев. Особым спросом пользуются электробусы благодаря федеральной программе, которая была подписана премьером Российской Федерации. Тарас Мурог,гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"

Расширение и развитие электротранспорта включает в себя развитие транспортной инфраструктуры, включает зарядные станции. Мы хотим выстроить коммуникацию с Беларуснефтью по этой тематике. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но хотим по крайней мере выступить в роли партнеров, которые смогут совместно реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Станислав Левицкий, директор ООО "Русатом бел"

На выставке мы покажем и наш совместный евразийский электробус. Проект, который продвигает Беларусь, где соединяются наука, производство и сырьевая база "пятерки". Степень локализации 80 %. Пока машину прессе не показали. Ждут официальной презентации завтра. А сегодня с премьером России обсуждали работу по союзным программам и выход на глубокую экономическую интеграцию. Движемся уверенно, подкрепляя шаги и правовой базой, и проектами в промышленности, атомной энергетике и космосе. Готовы сегодня и к новым вызовам.

Мы видим, что сейчас перед нашими странами очень много таких новых вызовов. Это в том числе и цифровой суверенитет, и цифровая трансформация, обеспечение информационной безопасности наших стран. Словом, трудности делают нас и крепче, и умнее. Я уверен, что эти успехи гарантированы, потому что в основе этих отношений лежит дружба наших президентов и народов. Роман Головченко,премьер-министр Беларуси

Россия и Беларусь выступают за углубление интеграции в российском регионе. Уверен, что решения, которые будут приняты здесь, в городе Сочи, послужат повышению устойчивости экономик в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, помогут создать новые точки роста в интересах бизнеса и граждан нашего Союзного государства. Михаил Мишустин, председатель правительства России

Россия в этом году председательствует в ЕАЭС. В нынешних условиях, когда обострились все накопленные в мировой экономике системные проблемы, углубление взаимодействия именно в Евразийском союзе особенно востребовано. Сейчас время объединяться и действовать, говорил наш Президент коллегам по ЕАЭС на московском саммите меньше двух недель назад. В новой системе мировых отношений Евразийский экономический союз может и должен стать одним из центров принятия решений. Пока приходится констатировать, что по ряду важнейших вопросов внутренней повестки евразийской интеграции движемся сложно и откровенно медленно.

"Приоритетной задачей для всех нас остается создание полноценного экономического союза. Все отмечают наличие прогресса в данном вопросе, но я остаюсь на прежней позиции: ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще! Это базовый принцип построения нашего союза, и мы должны достичь цели в самое ближайшее время", - заявил глава государства.

То, что некоторые процессы в интеграции пока буксуют, сегодня говорили и премьеры. На узком составе межправсовета обсуждали внутренний рынок "пятерки" и равность конкуренции, а также присоединение к единой интегрированной информационной системе.

Интегрированная система позволяет государственным органом государств - членов Союза быстро своевременно актуально обмениваться достоверной информацией. Действительно большинство именно таможенных документов, которые оформляются странами, мгновенно доступны и в другой стране посредством интегрированной информационной системы союза. Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси

А вот пример того, как нужно работать эффективно - наше сотрудничество с Краснодарским краем. Товарооборот за два года вырос практически вдвое. И проекты, о которых говорили в ноябре, уже активно работают.

Мы собираем комбайны и значительно нарастили выпуск тракторов. Регион поддерживает своих аграриев субсидиями на белорусскую технику, от этого она на треть становится дешевле, доя фермеров. Обсуждаются и другие механизмы.

Есть возможность расширить линейку и реализовать через программу Рослизинга комбайны, выпущенные на совместной площадке в Краснодарском крае. Точно также по тракторам есть запрос о том, чтобы ряд моделей, которые мы здесь выпускаем, также включить программу. Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси

Акцент в сборке на технику, которая востребована не только в Краснодарском крае, но и в других регионах России. А выигрываем мы качеством и ценой. И сегодня детально обсудили новый совместный продукт.

Здесь будут и достаточно эксклюзивные вещи, например, специально по заказу местных садоводов, виноградарей разработана новая модель трактора для садов и виноградников. Здесь начато будет производство, не в Минске, а здесь, и, собственно, это будет уже эксклюзивная модель для всех регионов, которые занимаются возделыванием таких культур. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Трактор "Беларус", он не просто легендарный, а теперь не просто из Минска, он здесь, он наш, свой. Сервис здесь, обслуживание здесь, это в том числе и новый уровень с точки зрения обеспечения техникой, сельхозтехникой, наших кубанских сельхозпроизводителей. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России

Также в Краснодаре прекрасно знают белорусские лифты. Так что совместная сборка, здесь уверены, не за горами. Большой взаимный интерес и у аграрного сектора.

Наше племобъединение уже полгода отрабатывает вопрос обмена племенным скотом в условиях такого санкционного давления, недопустимо потерять здесь какие-то компетенции или допустить просрочки, в том числе в части поставок. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России