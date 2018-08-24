3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Солигорске началось строительство первого в стране производства нитрата калия
Диверсификация рынков сбыта и импортозамещение в АПК также в числе приоритетов на ближайшие годы. В Солигорске началось строительство первого в стране производства нитрата калия. Он используется в разных отраслях промышленности, но шире всего - в сельском хозяйстве. Экспорт таких удобрений без хлора принесет дополнительную прибыль экономике, а само предприятие - новые рабочие места.
Подробности в сюжете Алексея Потапова. Беларуськалий прирастет на один завод и 80 миллионов долларов инвестиций КНР. Достигнутые договоренности обретают жизнь сегодня на церемонии закладки нового производства сельхозудобрений. В его обойме будут современные технологии китайской корпорации, в социальной копилке региона - новые рабочие места.
Специалисты рассказывают: это предприятие - первое в Беларуси. Оно позволит обогатить не только почвы нашей страны, но и земли Азии и Европы, а значит и рынок сельхозудобрений. Хлор - кнут и пряник агронома. Часто его содержание - ключ к успеху выращивания разных культур. Каким-то растениям нужно больше, каким-то меньше. И последние в этом ряду теперь сможем выращивать эффективнее.
Впрочем, поможем и другим. В порядке взаимовыгоды. Ничего личного, экономика.
Интересуются новинкой, однако не только китайцы. Добавил фосфор - и ты производитель другого удобрения - уже NPK. Тоже нужного, но в других регионах и для других растений. А начальное сырье - собственно нитрат калия - охотно заберут европейцы. Не сельским хозяйством единым живет отрасль. Производство получается безотходным и гибким. Перестраивать таким образом его смогут быстро и незатратно.
Впрочем, думая о выгоде экономической, не стоит забывать о благосостоянии простых людей. Деньги, которые предлагают инвесторы, должны получить и простые рабочие, а их становится все меньше. К завершению строительства в конце следующего года здесь обещают открыть 180 новых рабочих мест.
В списке целевых импортеров продукции завода - Турция, Россия, страны Евросоюза и, в первую очередь, Китай. Сельскохозяйственные державы с деньгами и большим аппетитом. Ожидаемая доля нового белорусского производства - 5 % от мирового, покормим всех желающих, а они взамен - нашу экономику.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов