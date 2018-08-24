Диверсификация рынков сбыта и импортозамещение в АПК также в числе приоритетов на ближайшие годы. В Солигорске началось строительство первого в стране производства нитрата калия. Он используется в разных отраслях промышленности, но шире всего - в сельском хозяйстве. Экспорт таких удобрений без хлора принесет дополнительную прибыль экономике, а само предприятие - новые рабочие места.

Подробности в сюжете Алексея Потапова. Беларуськалий прирастет на один завод и 80 миллионов долларов инвестиций КНР. Достигнутые договоренности обретают жизнь сегодня на церемонии закладки нового производства сельхозудобрений. В его обойме будут современные технологии китайской корпорации, в социальной копилке региона - новые рабочие места.

Специалисты рассказывают: это предприятие - первое в Беларуси. Оно позволит обогатить не только почвы нашей страны, но и земли Азии и Европы, а значит и рынок сельхозудобрений. Хлор - кнут и пряник агронома. Часто его содержание - ключ к успеху выращивания разных культур. Каким-то растениям нужно больше, каким-то меньше. И последние в этом ряду теперь сможем выращивать эффективнее.

Впрочем, поможем и другим. В порядке взаимовыгоды. Ничего личного, экономика.



Интересуются новинкой, однако не только китайцы. Добавил фосфор - и ты производитель другого удобрения - уже NPK. Тоже нужного, но в других регионах и для других растений. А начальное сырье - собственно нитрат калия - охотно заберут европейцы. Не сельским хозяйством единым живет отрасль. Производство получается безотходным и гибким. Перестраивать таким образом его смогут быстро и незатратно.

Впрочем, думая о выгоде экономической, не стоит забывать о благосостоянии простых людей. Деньги, которые предлагают инвесторы, должны получить и простые рабочие, а их становится все меньше. К завершению строительства в конце следующего года здесь обещают открыть 180 новых рабочих мест.