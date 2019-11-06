В Солигорске открыли завод по производству нитрата калия

И еще один подарок к 7 Ноября. В Солигорске открыли первый в Беларуси завод по производству нитрата калия. Строили его с китайскими партнерами немногим больше года. Мощность первой очереди - 80 тысяч тонн удобрений в год. Ожидается, что при полноценном запуске объемы увеличатся в два раза. Технологии позволяют производить продукт, практически не содержащий хлоридов, а сам нитрат калия используется в разных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве для подкормки овощей, фруктов и цветов. На новом производстве уже частично сформирован штат. Здесь будут трудиться технологи, ремонтники, инженеры. Всего около 150 человек.



Планируется, что нитрат калия будут поставлять на внешние рынки. Среди потенциальных партнеров страны Евросоюза, Китай, Турция и Россия.



