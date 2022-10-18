В сотрудничестве между Минском и Улан-Батором много перспектив - посол Монголии

Белорусская техника покоряет азиатские степи. Монголия заинтересована в поставках наших автобусов и тракторов. Об этом сегодня заявили на рабочей встрече в мэрии. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и посол Монголии Батсух Баярсайхан обсудили не только торгово-экономическое сотрудничество, но и потенциал в сфере культуры, образования, туризма. Сегодня наша страна заинтересована в наращивании экспорта молочной, мясной и кондитерской продукции. Поставляют также косметику и лекарства.