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В сотрудничестве между Минском и Улан-Батором много перспектив - посол Монголии

Белорусская техника покоряет азиатские степи. Монголия заинтересована в поставках наших автобусов и тракторов. Об этом сегодня заявили на рабочей встрече в мэрии. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и посол Монголии Батсух Баярсайхан обсудили не только торгово-экономическое сотрудничество, но и потенциал в сфере культуры, образования, туризма. Сегодня наша страна заинтересована в наращивании экспорта молочной, мясной и кондитерской продукции. Поставляют также косметику и лекарства.

По итогам встречи руководству города Улан-Батор Мингорисполком направит официальное приглашение. Это даст возможность не просто детально обсудить вопросы сотрудничества. Во время визита гости из Монголии ознакомятся с нашими предприятиями. В этом году Беларусь и Монголия отмечают 30-летие дипломатических отношений.

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