В Совете Министров озвучили итоги полугодия

Итоги полугодия по внешней торговле накануне озвучили в Совете Министров. Сальдо в зеленой зоне, то естьнаш экспорт превысил импорт. Как отметил премьер-министр,это способствовало макроэкономической сбалансированности. Был отмечен и рост отдельных отраслей. Например, поставок продовольствия и экспорта услуг. Динамика коснулась в том числе образования, а также IT-сектора, где рост составил более 20 %.



