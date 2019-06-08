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В совхозе "Большое Можейково" под цветки ромашки выделено более 300 гектаров
В Беларуси стартовала необычная уборочная кампания. Вместо привычных зерновых хозяйства вывели технику для заготовки цветков ромашки. В совхозе «Большое Можейково» под эту культуру выделено более 300 гектаров.
Каким будет урожай с ромашковых полей, расскажет Юрий Карнелович. Главный агроном Геннадий Коледа выносит свой вердикт: цветы ромашки полностью созрели и можно начинать уборку. На поля выходит сразу несколько специальных машин.
Совхоз "Большое Можейково" единственный в стране, специализирующийся на выращивании лекарственных трав в промышленных масштабах
А ромашка здесь главная культура, растет она на площади 300 гектаров. Нынешняя уборочная кампания для механизатора Сергея Романова уже десятая по счету. Признается: коллеги, убирающие зерновые культуры, ему просто завидуют - весь сезон проводит в цветнике. Правда, ответственность немаленькая. Оборудование необходимо настроить так, чтобы ни один цветок не ушел мимо бункера.
Из цветков ромашки необходимо убрать всю влагу
Поэтому сушильный комплекс в хозяйстве работает круглые сутки. Целебные свойства ромашки давно известны, поэтому за уникальным продуктом в хозяйстве даже очередь выстраивается. А объемов производства хватает, чтобы обеспечить потребность в цветках всей страны. Поставляют даже на экспорт в Россию и Украину.
Лекарственные травы в совхозе "Большое Можейково" выращивают по так называемому замкнутому циклу
Сначала сырье с поля доставляют в сушилку, затем сюда - в фасовочный цех. При помощи специального дозатора его фасуют. И уже в таком виде белорусская ромашка попадает к своему потребителю. Уборка ромашки в хозяйстве продлится до середины июня. Затем наступит очередь календулы и корня валерианы, урожай которых в этом году тоже обещает быть высоким.