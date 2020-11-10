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В Совмине подвели итоги работы экономики за 9 месяцев
Коронавирус не должен стать главной причиной для снижения эффективной работы предприятий. На это сегодня обратил внимание премьер-министр Беларуси. На президиуме Совмина рассмотрели итоги работы экономики за 9 месяцев. Этот год стал испытанием для всех стран. По последним данным, рецессия привела к падению мирового ВВП почти на 4,5 %. И это, к сожалению, не предел, отмечают эксперты... Как сработала белорусская экономика? О проблемах и достижениях Антон Малюта.
Говоря о мировой экономике-2020, учитываем главный фактор - COVID. Закрытые границы тормозили развитие целых отраслей и экспортных связей в целом. Конечно, коснулось это и Беларуси. Но это не причина для того, чтобы не наполнить бюджет или не выполнить социальные обязательства. Ведь экономика должна работать прежде всего на благосостояние людей.
Привлечение инвестиций, наращивание экспорта, а также снижение затрат и сокращение складских запасов - целевые задачи для того, чтобы обеспечить экономический рост, были определены еще летом. За глобальной целью работа всех областей и районов. Сегодня все регионы на связи с Совмином. Сверяют позиции: кому еще предстоит добрать до намеченных планов. Главной задачей, которую удалось решить в непростых экономических условиях, премьер назовет бесперебойную работу предприятий. Неполная занятость по сравнению с маем сократилась в 4 раза. Массового высвобождения работников удалось избежать.
В правительстве не скрывают: не все данные оптимистичны. По итогам года бюджет может недополучить до 3 миллиардов рублей. Причину объяснять не нужно - пандемия и еще сложности с поставками черного золота в первом квартале. Соответственно и снизились доходы от продажи нефтепродуктов.
Среди отраслей, которые по-прежнему в плюсе несмотря на сложный год, строительство, сельское хозяйство и сектор связи. И такую динамику нужно сохранить до конца 2020. Они должны подтянуть за собой и другие сферы экономики, чтобы ВВП вышел на 100 % к уровню прошлого года. Региональным властям предстоит до конца разобраться с убыточными организациями. И здесь все на пандемию списать не получится. Показатели должны быть выполнены.
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