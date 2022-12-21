В среднем на белоруса приходится 3200 килокалорий в сутки - наращивание продовольствия обсудили в парламенте

Беларусь уверенно держит марку успешного производителя продуктов питания, ежегодно наращивая мощности. И на достигнутом не остановится. Об этом сегодня детально говорили в парламенте. Правительство отчиталось о работе отечественного АПК. На фоне неутешительных мировых прогнозов итоговые оценки Кабинета министров впечатляют. Если подсчитать, сколько продуктов белорусы потребляют, очевидно, недоедание, а тем более голод, стране не грозит.

Вот так выглядит общая картина потребления: в среднем на одного белоруса выходит в год 98 кг мяса, 237 л молока, 95 кг фруктов, 170 кг овощей (из них картофеля - 159 кг), 77 кг хлебопродуктов и т.д. При расчете на одного человека выходит 3200 килокалорий в сутки. Те, кто следит за питанием, знают: это более чем достаточно!

Такая статистика позволяет удерживать высокие позиции в рейтинге глобальной продовольственной безопасности. Беларусь - 36-я среди 113 государств мира. Мы полностью обеспечиваем себя картофелем и овощами в целом, самообеспеченность по мясу - 134 %, по молоку вообще 263 %, с лихвой хватает яиц, сахара, растительного масла.

При этом наш АПК планирует увеличивать производство. Какие для этого есть резервы? Как будут поддерживать импортозамещение и наращивать экспорт? О самом важном из разговора в Овальном зале - в репортаже Ольги Анищенко.

Сегодня депутаты завершают работу в Овальном зале в нынешнем году, говоря о приятном. О том, что мы точно умеем делать хорошо, вкусно и с душой. Агропром - наш конек! Мажорные ноты сегодняшнего разговора подпортит разве что неблагоприятный прогноз о том, что мир не сможет справиться, казалось бы, с простой задачей: накормить планету. Так что белорусская аграрная стратегия "на столе должно быть все свое" по нынешним меркам как нельзя кстати.

Не всем везет, но наши аграрии в нынешнем году увеличили количество продукции. Производство сельхозпродукции нарастили на 3,5 %. Стоит вспомнить лишь рекордный урожай зерна: свыше тонны на человека. Впервые в истории! А еще стало немного больше молока и птицы, и намного больше картофеля, ягод, сахарной свеклы. Больше выращивают - больше производят. Беларусь уверенно следует этой логике и в нынешнем году.

Экспорт белорусского продовольствия в январе-октябре вырос на 26 %

То, что белорусы сами не съедят, купят другие страны. Бизнес выгодный. Цены - каких не было. Еще год не завершен (вице-премьер оперирует данными за 10 месяцев. - Прим. tvr.by), а страна уже получила валютной выручки столько, сколько за весь 2021 год. А итоговые 8 млрд долларов - вовсе не заоблачные цифры. Все самое вкусное, белорусское, покупают в сотне стран мира. Много уходит в Россию. Хотя и в этом направлении, похоже, много не бывает. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

Леонид Заяц также добавил, что "за 10 месяцев удельный вес экспорта в Россию в общем объеме экспорта продовольствия составил 71 %, темп роста к аналогичному периоду 2021 года - 124%".

Да и в целом, экспорт продовольствия лишь за год добавил четверть. Страны СНГ, азиатский вектор и Китай, в частности, другие направления - покупают много! При этом внутренний рынок - в приоритете. Если не хватает здесь, за границу не повезут. Кондитерку и игристое, например, за 10 дней до Нового года уже не вывозят, отмечают в Белгоспищепроме. При этом такая приостановка не сказывается на экспортных успехах.

Сегодняшний формат работы в Овальном зале не предполагал самоотчетов. Парламентарии могли спросить об актуальном. И не упустили такую возможность. Да, продуктов в больших магазинах в больших городах - в достатке. Но так ли все радужно там, куда крупные сети прийти не заставишь? Потребкооперации сегодня нужно надежное плечо, предлагают депутаты, чтобы маленькие магазины на селе не вызывали нареканий. Освободить от налога на землю и недвижимость - таким могло бы быть спасение. Вице-премьер скажет просто: льготы будут не лишними. Но пока правительство не готово обещать подобного. В теме сельской торговли настолько накипело, что сегодня к ней еще вернутся. Олег Жидков, председатель концерна "Белгоспищепром"

"А эти вопросы, как правило, всегда назревают к зиме. Когда резко заканчивается время своих свежих овощей и фруктов. Где белорусское яблоко в холода? Резонный вопрос тысяч белорусов, готовых потреблять свое. Садоводство поставят на новые рельсы, обещает правительство. Помогут инвестициями. Банк развития заточен на аграриев, способных сделать город-сад. Но есть условия", - дополнил Олег Мацкевич, председатель правления "Белкоопсоюза".

Минск и Москва решают вопрос снятия ограничений на поставки продукции

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:



Не готова Беларусь мириться и с большими объемами зимнего импорта огурцов и томатов. Новым теплицам быть, заверяет вице-премьер. Уже в ближайшее время стартует строительство. Впрочем, депутаты не станут сглаживать и другие острые углы. Минском и Москвой пока не сняты все ограничения на поставки продовольствия. Ряд белорусских предприятий по-прежнему в стопе. Надолго ли? Думаю, что одна и вторая сторона услышали требования Президента Республики Беларусь и поддержку Президента Российской Федерации. И этот вопрос будет решаться в положительном ключе. Есть объективные причины закрытия предприятий, однако на 99 % это субъективные причины, надуманные, по большому счету. И даже такие запреты на общую картину белорусского экспорта повлиять не способны. Тем более, все это временно, уверены в правительстве. Доказывать кому бы то ни было, что белорусское - это вкусно и полезно, пожалуй, не нужно. Так что о заграничном спросе на продукцию из Беларуси не только сегодня, но и в будущем вице-премьер говорит без тени сомнения. Олег Жидков, председатель концерна "Белгоспищепром"

Л. Заяц: Стоит задача в 2023 году нарастить экспорт продовольствия не менее чем на 5 %