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В Столбцовском районе уже собрана треть урожая
Всего под зерновые там отвели более 20 000 гектаров. Собрать планируют не менее 77 000 тонн зерна.
Только в хозяйстве "Агронеманское" планируют собрать 10 000 тонн зерна, а это выше уровня прошлого года. Тогда аграрии в общий каравай положили 8 500 тонн. Всего хлеборобам центрального региона предстоит убрать почти полмиллиона гектаров. Намолотить намерены не менее 1 800 000 тонн зерна.
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