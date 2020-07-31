В Столбцовском районе уже собрана треть урожая

Всего под зерновые там отвели более 20 000 гектаров. Собрать планируют не менее 77 000 тонн зерна.



Только в хозяйстве "Агронеманское" планируют собрать 10 000 тонн зерна, а это выше уровня прошлого года. Тогда аграрии в общий каравай положили 8 500 тонн. Всего хлеборобам центрального региона предстоит убрать почти полмиллиона гектаров. Намолотить намерены не менее 1 800 000 тонн зерна.



